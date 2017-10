Carne de miel vândută direct din portbagajul maşinii, în piaţa Griviţei

Razie a polițiștilor din Constanța

Carne de miel vândută direct din portbagajul mașinii, în piața Griviței

Carcase de miei vândute direct din portbagajul autoturismelor - asta au găsit, vineri dimineață, polițiștii și inspectorii veterinari care au descins în piața Griviței. Zona respectivă a fost, însă, doar prima oprire. Toate piețele din municipiul Constanța vor fi controlate până la sărbătorile pascale. Polițiștii constănțeni au pornit, vineri dimineață, o amplă acțiune privind comercializarea produselor de sezon. Astfel, peste 200 de polițiști, de la toate structurile, au ieșit în stradă: o parte au organizat filtre pe toate drumurile naționale și la intrările în oraș, în vreme ce colegii lor au luat la puricat piețele, pentru depistarea celor care încalcă normele de comercializare a produselor alimentare. „Acțiunea vizează creșterea gradului de siguranță a constănțenilor verificarea agenților economici care desfășoară activități comerciale nelegale cu produse specifice perioadei premergătoare sărbătorilor Floriilor și celor pascale, descoperirea și investigarea cazurilor de evaziune fiscală, pre-venirea și combaterea comerțului cu produse din carne”, ne-a precizat Carmen Șerbănescu, purtător de cuvânt al Poliției Constanța. Prima oprire a polițiștilor de la Secția 3, însoțiți de inspectorii din cadrul Direcției Sanitar Veterinare, a fost în piața Griviței, locul de unde, an de an, se aprovizionează cu carne de miel sute de constănțeni. Într-o parcare din laterala pieței, oamenii legii au surprins mai mulți comercianți care îi îmbiau pe trecători să cumpere carcasele de miel, pe care le aveau depozitate în portbagaje. Apariția oamenilor legii a încins spiritele. Oamenii au susținut că dețin acte de proveniență legale pentru mieii cu care au venit la piață. „Un an de zile am crescut mieii aceștia, pentru a-i vinde acum, de Paște”, a reproșat un comerciant. „Nu neagă nimeni faptul că crescut din greu mieii, dar nu înseamnă că pot să ignore reglementările privind transportul și condițiile de comercializare a cărnii. Este interzis transportul cărnii în alte transporturi decât cele autorizate și stipulate în lege. Ceea ce înseamnă că este interzis inclusiv transportul în portbagajul autoturismului propriu!”, a subliniat comisarul șef Ovidiu Grosu, șeful Secției 3 Poliție. Oamenii legii au descoperit cinci mașini și o dubiță, parcate pe marginea laterală a pieței Griviței, unde erau puși în vânzare 51 de miei tăiați, în condiții improprii. Toată marfa a fost indisponibilizată, pentru efectuarea de analize, iar comercianții au fost amendați cu câte 720 de lei fiecare. Totodată, potrivit reprezentanților Poliției Constanța, în aceeași perioadă au fost aplicate, în total, 12 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.500 de lei, a fost confiscată carne de miel estimată la 8.000 de lei și au fost constatate două infracțiuni de evaziune fiscală.