Carnagiu pe Soveja / Destinul de vină? Ce spune soţia bărbatului mort în tragicul accident

voi ori sunteti prosti,

ori sunteti vitezomani (de diferite orientari) ori melitieni de astia noi. Eu am precizat clar limitatoare de viteza in fata trecerilor de pietoni. Daca voi le plasati in alta parte... treaba voastra. Daca existau astfel de instalatii, soferii trebuiau sa-si micsoreze viteza obligatoriu in interesectie. In felul asta, nu mai e posibila nici o tragedie. Chiar daca unul are o criza (adoarme la volan, de exemplu, sau alte chestii) masina are viteza prea mica pentru a provoca un carnagiu. Dar voi sunteti ca aia.. ii prinzi cu ea in popou si nu recunosc. Nu vreti sa vedeti ca in ultimii 7 ani, cam de cand au disparut limitatoarele de viteza, la inititiva primarului si vitezomanilor, numarul accidenttelor pe zebra a crescut exponential. Soferi vitezomani, defectiuni tehnice, vina pietonilor sau crize la volan. Nu importa. Daca viteza masainilor e mica in zona, nu se produceau aceste accidente. In mod normal, primarul si cei care l-au sustinut in aceasta masura, sunt vinovati (din culpa) pentru toate aceste accidente si morti! Ar trebuie deschis un dosar penal impotriuva lor. E treaba mea pe unde trec strada. Mi se pare firesc sa ma protejez de toate aceste accidente de pe zebra, ce miros a accidente provocate. Asasinate cu autoturismul. Iar judecatorii vor da 2-3 ani cu suspendare. Atit valoreaza viata unui cetatean al Romaniei. Da ia sa crape un Mazare, Constantinescu sau alt plagiator de frunte. Nu-l mai scoate nimeni din temnita pe nefericitul care l-a calcat! Frumaossa tara, pacat ca are neonomenklatura, securitate si active de partide!