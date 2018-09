Carmen Dan îl atacă pe Klaus Iohannis şi acuză presiunea publică pe care o simt şefii Jandarmeriei în dosarul violenţelor din 10 august

Carmen Dan îl atacă pe Klaus Iohannis și acuză presiunea publică pe care o simt șefii Jandarmeriei în dosarul violențelor din 10 august

„Cu tot respectul pentru Administrația Prezidențială, consider că președintele României s-a antepronunțat, pentru că toată lumea își amintește ieșirea publică imediat după evenimentele din 10 august în care s-a pronunțat foarte clar în sensul constatării publice că Jandarmeria a acționat violent. Ulterior i-a cerut procurorului general să se sesizeze și cred că uitându-ne doar în atribuțiile legale ale președintelui conștientizăm cu toții că Parchetul General nu este în coordonarea Administrației Prezidențiale”, a afirmat Carmen Dan marți, la Comisia de apărare de la senat, transmite News.ro.



Aceasta a acuzat și Parchetul General, despre care susține că nu clarifică anumite aspecte. În acest context, Dan a afirmat că angajații din structurile MAI puși sub aczuare în dosarul instrumentat de procurorii militari ar fi supuși unei presiuni publice.



„Bineînțeles că procurorul general avea competența să poată să se sesizeze și fără să-i solicite președintele României lucrul acesta. Eu m-am poziționat și ieri și cred că am argumentat punctul meu de vedere pentru că, sincer, citind comunicatul Parchetului General de ieri, cred că mai degrabă se nasc întrebări decât să se clarifice lucruri aspecte. Uitându-ne la toată presiunea care a fost în ultimele zile, presiunea publică pe șefii Jandarmeriei și pe secretarul de stat care răspunde de instituțiile prefectului în cadrul Ministerului, luând în calcul inclusiv faptul că aceștia și-au aflat calitatea din media și nu așa cum ar fi fost normal, comunicată de către Parchetul General, tot ce pot să spun este că am încredere că într-un stat de drept justiția va funcționa și că până la urmă adevărul va ieși la lumină și că în instanța de judecată se va face dreptate. Am încredere că judecătorii vor face lucrul acesta, fără a se înțelege că pun o umbră de îndoială asupra activității procurorilor. Am încredere că actul de justiție se va înfăptui și că până la urmă adevărul se va alege ca apa de ulei”, a spus ministrul Carmen Dan.





