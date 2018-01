Carmen Dan anunță 6.000 de angajări în Ministerul Afacerilor Interne

Ministrul Carmen Dan a afirmat sâmbătă că în Ministerul Afacerilor Interne vor fi în acest an aproximativ 6.000 de angajați noi.Ministrul Carmen Dan a afirmat sâmbătă că în Ministerul Afacerilor Interne vor fi în acest an aproximativ 6.000 de angajați noi, adăugând că se dorește ca în cel mult patru ani să se poată acoperi deficitul de 23.000 de oameni."În anul 2018 vom avea alături de noi, în marea familie a ministerului, aproximativ 6.000 de noi angajați. Este o strategie pe care trebuie să o urmăm cu insistență, pentru că eu îmi doresc în trei-patru ani cel mult să reușim să acoperim deficitul uriaș de 23.000 de oameni pe care îl avem. Îmi face o bucurie să vorbesc despre dotare; e important să spun că în acest an vom avea cu 70% buget mai mare pentru acest capitol", a declarat Carmen Dan la TVR1