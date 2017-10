Cargoul „AG Bless“, reţinut de Port State Control

Cargoul „AG Bless“, reținut de Port State Control

Nava „AG Bless", sub pavilion panamez, a ancorat în dana „gabare" a portului Constanța pentru a încărca semințe de floarea soarelui. În urma controlului efectuat la bord, inspectorii PSC, din cadrul Autorității Navale Române, au constatat un număr de 20 deficiențe, din care 3 majore. Cargoul nu are hărțile de navigație pentru apropiere de Constanța și certificatul internațional de prevenire a poluării aerului cu noxe, iar întreținerea navei și a echipamentului sunt sub standardul impus de cerințele de management. „AG Bless" a fost reținută până remedierea deficiențelor.