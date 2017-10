Care sunt cele mai periculoase intersecţii din Constanţa

2

Caraiman cu Mangaliei

Aloooo, "Mugur Voinescu, din cadrul Confort Urban"! Oamenii din zona au tot scris, tu nu vrei sa citesti si sa intelegi, BOULE: Semnul STOP aferent Strazii Caraiman, cand vii de la Far catre Oil Terminal, NU SE VEDE! Este OBTURAT DE UN COPAC! De aceea au loc 90 % dintre accidentele din aceasta intersectie, BOULE! Citeste, implica-te, mergi in mortii ma-tii pe teren! Pana cand o sa fie tolerata situatia? Pana cand o sa va umpleti de blestemele noastre? De-ar da Domnul sa te pocneasca o masina si pe tine, cum se intampla aproape zilnic in acea intersectie! Atunci vei simti pe propria piele ce inseamna un astfel de accident! Oamenii din zona de trezesc aproape in fiecare noapte din cauza bubuiturilor! Salvarile si masinile de Politie vin aproape zilnic la fata locului. Asta inseamna stress, sperieturi, nopti albe, pagube materiale, mizerie in zona, suferinte! Este vorba de un simplu copac, BOULEEEE!