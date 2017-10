CARE SUNT CELE MAI PERICULOASE CARTIERE DIN CONSTANŢA / Iată harta infracţiunilor

2

cam ciudat articol

In primul rand, sa completez cele spuse de "ct": cei care au inchiriat plaja, s-au angajat prin contract, sa o si pazeasca. Cum indrazneste primarul sa-i lase in pace pe tovii respectivi, dar sa se angajeze personal (in fruntea unor servicii repressive?!!!) sa fugareasca negustorii ambulanti (fara autorizatii) pe plaja? In mod normal, trebuia reziliate contractile celor ce nu s-au achitat de sarcini... (Vedeti serilalul de la fiecare stiri protv... aproape zilnic, sau cel putin in week-end; mazarelul e present, cu animatoarele lui, cu partizanele -cam fanate- si cu caraulele...Plateste la greu pentru publicitate; mai ales ca la stiri nu mai apar norii, ploaia sau vantul ce deranjeaza plaja... Totul e minunat aici...) Dar biletele (ne)livrate de soferii de maxitaxiuri, cine le smantineste? Garda Financiara? ANAF? Apoi, v-ati gandit ca harta asta, pe care o publicati poate influenta pretul locuintelor din zona? Daca va da cineva in judecata pentru contrapublicitate? Si va cere despagubiri? Nu vi s-a intimplat pina acum? Nu e timpul pierdut...