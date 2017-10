Care sunt averile şefilor din Jandarmeria Constanţa?

Care sunt averile șefilor din Jandarmeria Constanța?

Activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice a polițiștilor de la Constanța este secondată, în multe dintre misiuni, de militarii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța și ai Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanța. Acestea sunt cele două structuri militarizate care aduc mai multă siguranță în județul nostru.Colonelul Marian Ureche, băgat în datorii până în 2020 Dar cine conduce cele două instituții „surori” și ce averi au aceștia.Să începem cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța, care este condus de colonel Marian Ureche - inspector șef, secondat de un prim adjunct, colonel Constantin Burcuță, și de un adjunct, colonel Constantin Andriescu. Inspectorul șef Marian Ureche, potrivit declarației de avere, are un teren în extravilanul municipiului Constanța, dobândit în 2007, prin cumpărare, și un imobil, dobândit în 1998. Colonelul Ureche a contractat un împrumut, în 2010, de la Garanti Bank, în valoare de 99.200 (nu se precizează dacă sunt lei, euro sau dolari), scadent în 2020. Salariul obținut de colonelul Ureche pe 2010 este de 85.241 de lei, iar soția acestuia a obținut din servicii contabile peste 50.000 de lei.Colonelul Constantin Burcuță are un apartament, în Constanța, cumpărat în 2006, și un autoturism marca Opel Astra, cumpărat în 2002. El are trei împrumuri, în valoare totală de 100.000 de euro, care vor trebui rambursate până cel mai târziu în 2029. Primul adjunct al inspectorului șef Marian Ureche a obținut din salariu, pe 2010, 66.656 de lei, pe când soția sa, care lucrează ca secretar la o firmă, suma de 10.000 de lei. Colonelul Constantin Andriescu are un imobil de 117 metri pătrați cumpărat în 1995 și un împrumut în bancă de 73.000 de lei, scadent în 2013. Andriescu a câștigat din salariu, în 2010, suma de 77.260 de lei, pe când soția sa, care este tot cadru activ în cadrul IJJ Constanța, a câștigat 25.915 de lei. Colonelul Cojoc stă bine și la bunuri, și la datorii Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța este condusă de un comandant, colonelul Costică Cojoc, el fiind secondat de un adjunct, colonelul Mircea Seceleanu. Colonelul Cojoc stă, se pare, cel mai bine la capitolul proprietăți. El deține, potrivit declarației de avere, patru terenuri, dobândite în 2000, 2001, 2005 și 2007, dintre care, trei dintre ele le împarte, jumi-juma, cu soția. De asemenea, el deține trei imobile, unul cumpărat în 1989, cel de-al doilea donat de fratele său, în 2006, iar cel de-al treilea, construit de familia Cojoc, în 2008. Colonelul Cojoc a cumpărat, în rate, un autoturism marca Volkswagen Pollo Atractive. Comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța are și datoriile cele mai mari în bănci. El a împrumutat, în 2006, suma de 43.800 de euro, iar în 2007, prin două contracte, 82.000 de euro.Colonelul Cojoc a câștigat, în 2010, din salariu, suma de 74.493 de lei, iar soția sa, care este ofițer special 1 la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, 28.991 de lei. Adjunctul acestuia este „moderat” la toate capitolele analizate prin declarația de avere. Așadar, colonelul Mircea Seceleanu are un teren în Costinești, cumpărat în 2006, un imobil în Constanța și un autoturism Toyota Avensis, cumpărat în 2007. Și el are un împrumut în bancă, dar în valoare de 10.000 de euro, contractat în 2007 și scadent în 2012. Soția acestuia, încadrat ca subofițer operativ principal, la IJJ Constanța, a câștigat din salariu 23.700 de lei.