Caravana AMG Driving Experience a sosit la Constanţa

Caravana AMG Driving Experience a sosit la Constanța

Showroom-ul Țiriac Auto din Șoseaua Mangaliei nr. 211 a adus la Constanța 10 dintre cele mai noi, puternice și luxoase modele Mercedes-Benz. În zilele de joi și vineri toți cei care vor să facă un test-drive cu super-bolizii de sute de cai putere sunt așteptați să își încerce abilitățile de șofer dar și să descopere caracterul ascuns sub capota unor vehicule de excepție aduse pe piața constănțeană de producătorul german: AMG GT, C 63 AMG, CLA 45 AMG, CLA AMG 45 Shooting Brake, GLA 45 AMG, A 45 AMG, SL400, SLK 200, E 250 BE Coupe și E 250 BE Cabrio.Dincolo de o experiență unică de condus pe oricare dintre aceste modele, showroom-ul vă operă posibilitatea de a admira și noua clasă S 63 AMG 4Matic Coupe care beneficiază de unul dintre cele mai puternice agregate V8biturbo de serie din lume, un motor AMG V8 biturbo de 5.5 litri.