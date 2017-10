CARAMBOL RUTIER cu trei maşini la ieşire din Constanţa

2

De ce nu functioneaza semaforul ?

Brusc la orele 23-24 inchid semaforul. DE CE ? E sezon, e ditamai intersectia. Nu trece saptamana sa nu avem tamponari in intersectia asta. Lasati fratilor semaforul in functiune. Orasul asta parca are in fruntea tuturor serviciilor numai acerebrati.