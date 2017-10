"Caracatiţă" internaţională! Cum se făceau milioane de euro din ţigări de contrabandă

1

SRI si serviciile trebuiesc desfiintate

Acest lucru nu e un succes asa cum ni se prezinta. Din contra, e un insucces. De ce? Pai de 27 ani se vand tigari intr-o veselie pe peste tot in tara. La comune si sate au o retea contrabandistii mai bine organizata decat hipermarketurile. La orice ora oricine gaseste tigari de contrabanda. Numai Sri si serviciile nu stiu asta de 27 ani. Au prins un traseu, un piciorus al unei caracatite uriase, din care probabil multi mananca de 27 ani. Nr angajatilor din servicii s-a triplat de la revolutie. De la 13.000 la 30.000 aprox. Nr asemanator cu cel din SUA. Rezultate in schimb: canci. Tigarile se vand in continuu, droguri se vand, prostitutie si proxenetism este, trafic de carne vie este, coruptie este la un nivel de neinchipuit, asa ca sa ne raspunda SRI cum isi justifica activitatea, cum justifica nr imens de angajati, cum justifica decaderea si dezastrul tarii ?