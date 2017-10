Caracatiţa corupţiei din Portul Constanţa. DNA a descins în fieful vameşilor şi poliţiştilor de frontieră

Caracatița corupției din Portul Constanța. DNA a descins în fieful vameșilor și polițiștilor de frontieră

„Afaceriștii” statului din Portul Constanța au fost, ieri dimineață, „călcați” de procurorii DNA Constanța, alături de lucrători ai Direcției Generale Anticorupție. În total, 16 percheziții au fost efectuate la vameși, polițiști de frontieră, dar și la sediile Căpităniei Portului Constanța, Poliției de Frontieră și Biroului Vamal. Nu au fost uitate nici sediile cabinetului Medico-sanitar de Frontieră Constanța și Vaccinuri Internaționale. Sunt vizate fapte de luare de mită și contrabandă, de către funcționari cu activități de control al navelor. Aproximativ 15 persoane au fost audiate la sediul DNA Constanța.Desfășurare impresionantă de forțe în Portul Constanța. Procurori DNA-DGA, alături de numeroase echipaje ale Jandarmeriei din Constanța și București au efectuat 12 percheziții la domiciliile unor vameși și polițiști de frontieră, suspectați de infracțiuni de corupție. Percheziții au fost și la sediile instituțiilor publice, de unde au fost ridicate mai multe înscrisuri oficiale.Alexandru Mezei, șeful Căpităniei Zonale Constanța, a fost sunat la ora 06.05 minute și anunțat că este așteptat la birou de către reprezentanți ai DNA și DGA Constanța.„M-am prezentat la birou, am luat legătura cu dumnealor, dânșii mi-au arătat un mandat de percheziție și mi-au solicitat să le pun la dispoziție documente cu referire la 8 nave. Am pus la dispoziție documentele respective care se aflau în arhivă, am mers cu dumnealor la Constanța-Sud, pentru că una din nave avea dosarul arhivat acolo. Am ridicat dosarul, m-am întors la sediul și mi-au solicitat fișa de post pentru 4 angajați, ofițeri de tură de la Serviciul Siguranța Navigației și m-au informat că ei au calitatea de suspecți. Ancheta nu mă vizează pe mine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Mezei.Sediul DNA Constanța, umplut până la refuzUnul dintre cei patru ofițeri de tură a fost dus la audieri direct din timpul programului, iar ceilalți trei au fost luați de acasă. Potrivit anumitor surse, ofițerii condiționau avizarea intrării în Portul Constanța în schimbul banilor. De asemenea, în cadrul controalelor, se primeau cartoane de țigări și băutură pe post de șpagă, iar produsele erau ulterior valorificate de funcționari. Sediul DNA Constanța a devenit, astfel, ieri, loc de „pelerinaj” pentru suspecții aduși rând pe rând de dubele de jandarmi. Un lucrător vamal a ieșit însoțit de către avocatul Alexandru Haiduc, din sediul DNA. Acesta susține că nu au fost date declarații, dar că sunt aduse acuzații de luare de mită și contrabandă. Cel mai probabil, cei doi vor reveni astăzi. După câteva minute de la plecarea vameșului, la sediul Direcției Naționale Anticorupție a fost adus un alt coleg, care nu a dorit să scoată niciun cuvânt.„Summertime Dream”, tiparul corupției din Portul ConstanțaOficial, șeful Căpităniei Zonale Con-stanța a exclus posibilitatea ca „Summertime Dream” să se numere printre cele opt nave verificate de procurorii DNA-DGA. Nava a fost în centrul unui scandal internațional în luna aprilie a acestui an, după ce căpitanul navei a fost „vămuit” de funcționarii români. Însă acest caz reprezintă tiparul după care funcționează caracatița corupției. Concret, nava a sosit la Constanța în data de 6 aprilie 2016, pentru încărcarea cantității de 54.129 tone de porumb. Controlul la sosirea navei a fost efectuat de către doi ofițeri ai Căpităniei, trei ofițeri ai Poliției de Frontieră, un vameș și o persoană de la serviciul sanitar al portului.În continuare, vă redăm câteva rânduri din scrisoarea lui Josue M. Alolod, comandantul navei: „Vă informăm că aici, în Constanța, am observat că autoritățile portuare, pilotul, inspectorii de Port State Control (PSC) și de Marpol acționează astfel încât să fim puși în situația de a le da bani necuveniți. Înainte de sosire, am reevaluat ceea ce știam și chiar am obținut informații de la alte nave care aveau experiența intrării în acest port. La inspecția de PSC efectuată pe 6 aprilie 2016 s-a constatat o deficiență minoră. Pentru a evita alte probleme, am negociat plata unei sume ilegale. Inspectorii au cerut 600 de dolari, dar am negociat mai puțin și au fost de acord cu 300 de dolari. Reprezentanții autorităților din port, când au venit la bordul navei pentru formalitățile de intrare au cerut, de asemenea, țigări și Brandy. Le-am dat toate țigările care îmi mai rămăseseră și opt sticle de Brandy. Doi piloți au cerut, de asemenea, șase cartoane de țigări de fiecare, dar am insistat și le-am dat doar două.”