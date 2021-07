Captură la Vama Veche: jandarmii au prins șapte tineri care se drogau

Jandarmii au surprins în Vama Veche șapte persoane care aveau asupra lor un cântar electronic de precizie, o pipă, trei aparate de mărunţit, șapte plicuri autosigilante (din care trei cu substanță sub formă de muguri, două cu substanță solidă sub formă de ciuperci, unul cu substanță sub formă de cristal de culoare cenușie și altul de culoare albă), cinci țigarete confecționate artizanal și un plic autosigilant cu mai multe pastile hexagonale de culoare roz.În perioada 16-19 iulie, jandarmii Grupării Mobile Constanţa care se aflau în misiune de menține și asigurare a ordinii şi siguranţei publice în Vama Veche, au surprins șapte persoane cu vârste cuprinse între 15-35 ani, care-şi confecţionau ţigarete artificiale (jointuri). La vederea militarilor, acestea au devenit agitate și au schimbat direcția de mers. Asupra lor, jandarmii au mai găsit un cântar electronic de precizie, o pipă, trei aparate de mărunţit tip grinder, șapte plicuri autosigilante (din care trei cu substanță sub formă de muguri, două cu substanță solidă sub formă de ciuperci, unul cu substanță sub formă de cristal de culoare cenușie și altul de culoare albă), cinci țigarete confecționate artizanal și un plic autosigilant cu mai multe pastile hexagonale de culoare roz.Pliculeţele autosigilante, aparatele de mărunţit, pliculețele, foliile şi jointurile găsite asupra lor vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor.