Captură în Vama Veche: jandarmii au depistat mai mulți tineri cu droguri

Jandarmii constănțeni au surprins în Vama Veche trei persoane care aveau asupra lor mai multe droguri. Sâmbătă și duminică, 31 iulie și 1 august, jandarmii Grupării Mobile Constanţa, care se aflau în misiune de menține și asigurare a ordinii şi siguranţei publice în Vama Veche, au surprins trei persoane cu vârste cuprinse între 21-37 ani, care-şi confecţionau ţigarete artificiale (jointuri). La vederea militarilor, acestea au devenit agitate și au schimbat direcția de mers. Asupra lor, jandarmii au mai găsit un săculeț din pânză care conținea șase pliculețe autosigilante cu substanță albă sub formă de pulbere, cinci comprimate de culoare roz, un recipient din plastic sub forma unei baterii externe care avea în interior 11 pachețele de hârtie care conțineau fiecare substanță sub formă de cristale, șase pliculețe care conțineau substanță sub formă de pulbere de culoare albă, un plic transparent care conținea substanță sub formă de pulbere de culoare alb-roșie și două plicuri care conțineau substanță albă sub formă de granule.Tinerii au a declarat că sunt consumatori, iar „substanțele halucinogene le dau o senzație de bine și câteodată mai și vând pentru a se întreține”.Pliculeţele autosigilante, pachețelele de hartie cu substanță și jointurile găsite asupra lor vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor.