Captură imensă! Tone de rapană, confiscate la Constanţa

Rapanele se prind cel mai bine cu tipul de plasa descris in articol. In rest ele pot fi prinse cu mana din apa, le gasesti in coloniile de midi. Pe timp de furnuta le poti culege si de plajele din mamaia, navodari si corbu. Rapana este o specie invaziva in marea neagra fiind originara din marea japoniei, drept pt care unele specii de midi sunt pe cale de disparitie deoarece rapana se hraneste cu ele. Intradevar capturarea rapanelor ar trebui incurajata.