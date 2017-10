CAPTURĂ DE ZECI DE MII DE PACHETE DE ŢIGĂRI, LA CONSTANŢA. Contrabandişti prinşi în flagrant, într-un centru comercial

CAPTURĂ DE ZECI DE MII DE PACHETE DE ȚIGĂRI, LA CONSTANȚA. Contrabandiști prinși în flagrant, într-un centru comercial

Țigările erau ascunse într-o autoutilitară Opel Vivaro, aflată în parcarea complexului comercial Tom din Constanța, iar despre cei doi bărbați existau informații că sunt implicate în activități de contrabandă. Polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățenii P.D. și P.S., în vârstă de 53 de ani, respectiv 27 de ani, cu dublă cetățenie română și R. Moldova. Autoutilitara și cele două persoane au fost conduse la sediul Gărzii de Coastă, în vederea efectuării unui control amănunțit.Cu această ocazie, polițiștii de frontieră au observat că rezervorul mașinii fusese modificat, nemaifiind funcțional și având doar rol de mascare a unui spațiu special amenajat, unde se aflau cartușe cu țigări. Acestea erau foarte bine ascunse, fiind identificat un mecanism artizanal, acționat electric, prin care podeaua autoutilitarei se ridica, permițând astfel depozitarea țigărilor în spațiul special amenajat în șasiul mașinii.În urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 10.200 de pachete cu țigări, în valoare de 102.000 lei, marca Ashima, fără marcaje fiscale, care au fost ridicate în vederea confiscării, iar autovehiculul în valoare de 7.000 euro a fost indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă până la finalizarea cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și deținerea, transportul și comercializarea mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că provin din contrabandă.Bărbații au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați judecătorului de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. În prezent, cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră constănțeni, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru stabilirea întregii activități infracționale.