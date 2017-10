CAPTURĂ DE ZECI DE MII DE LEI, LA CONSTANŢA! Ce au găsit poliţiştii în mai multe tomberoane de gunoi

CAPTURĂ DE ZECI DE MII DE LEI, LA CONSTANȚA! Ce au găsit polițiștii în mai multe tomberoane de gunoi

Ştire online publicată Joi, 20 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, în jurul orei 08.30, un lucrător al poliției de frontieră din cadrul P.P.F. Constanța Sud, acționând în baza unei informații, a oprit pentru control, la Poarta de acces nr. 10 a Portului Constanța Sud Agigea, un autovehicul condus de un român, în vârstă de 42 de ani, domiciliat pe raza județului Constanța.În urma controlului efectuat în interiorul autovehiculului au fost descoperite 34.800 țigarete, marca Assos Red, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative, acesta declarând că provin de pe o navă sub pavilion Norvegia, acostată în Portul Constanța Sud Agigea.Imediat, o echipă formată din polițiști de frontieră din cadrul P.P.F. Constanța Sud și lucrători vamali s-a deplasat la bordul navei menționate unde au efectuat un supracontrol. Astfel, au fost descoperite, în cabinele echipajului și în containere cu gunoi menajer, 60.000 de țigarete, marca Assos Red și Fast.Comandantul si echipajul navei au declarat că întreaga cantitate de țigări a fost achiziționată din Gibraltar, pentru consum propriu. În urma inventarierii, a rezultat cantitatea totală de 94.800 de țigarete, în valoare de 75.840 lei, care a fost ridicată în vederea confiscării, iar autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă până la finalizarea cercetărilor.În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și tăinuire. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.