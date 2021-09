Captură de răsunet în sezonul estival: aproape 66.000 de șoferi au rămas fără permisele auto!

Astfel, în perioada 1 iunie – 12 septembrie, la activităţile desfăşurate zilnic, în medie, au participat 8.667 de polițiști, precum și 4.126 de mijloace auto, fiind folosite 342 de aparate radar. Au fost reținute, în vederea suspendării dreptului de a conduce, 65.780 de permise de conducere, dintre care 10.005 pentru conducerea sub influența alcoolului, 24.947 pentru depășirea vitezei legale şi 30.828 pentru alte abateri, fiind retrase şi 24.694 de certificate de înmatriculare.





În perioada sezonului estival, au fost desfășurate 4.375 de misiuni de ordine publică şi au fost derulate 10.402 activități comune cu alte instituții. La nivel național, polițiștii au constatat 93.588 de infracțiuni, dintre care 37.806 infracțiuni contra persoanei, 29.798 contra patrimoniului, 12.423 la regimul siguranței rutiere, 1.162 de natură economică și 12.399 alte genuri de infracțiuni. De asemenea, 47.887 de persoane sunt cercetate în cadrul dosarelor penale întocmite, au fost depistate 1.366 de persoane urmărite, dintre care 1.228 urmărite la nivel național și 138 urmărite la nivel internațional.





Polițiștii au aplicat 857.001 sancțiuni contravenţionale, dintre care 156.574 la Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 607.725 la O.U.G. 195/2002R privind circulația pe drumurile publice, 804 la O.G. 21/1992R privind protecția consumatorilor, 980 la Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, 1.332 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 120 la Legea 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor.





Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale este de 311.012.247 de lei. Totodată, au fost confiscate bunuri, în valoare totală de 14.454.475 de lei.





În perioada sezonul estival, Poliția Română a derulat acțiuni la nivel național, în special în locuri sau zone aglomerate (gări, aeroporturi, piețe, târguri, oboare, zone de agrement etc.), în proximitatea lăcașurilor de cult și zonelor pretabile desfășurării manifestărilor culturale, sportive sau de altă natură (piețe, parcuri, arene sportive etc), pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. În fiecare an, sezonul estival reprezintă perioada caracterizată de un grad ridicat de mobilitate a persoanelor, atât din țară, cât și din străinătate, pe fondul concediilor de odihnă și a vacanței școlare.