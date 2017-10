Căpitanul Gabriel Giurescu, acuzat de contrabandă în port, contraatacă!

Ancheta demarată cu mare tam-tam de polițiștii de la Serviciul Transporturi Maritime Constanța, la începutul săptămânii trecute, și care s-a transformat, în foarte scurt timp, într-un adevărat fiasco, ridică numeroase semne de întrebare. Deși s-a vorbit de o ditamai rețea de contrabandă cu țigări în port, la perchezițiile domiciliare care au vizat casele suspecților „captura“ a fost de toată jena! Mai mult decât atât, probele aduse pe masa procurorilor de către polițiști au fost atât de „solide” încât aceștia nici nu au vrut să audă de propunerea de arestare preventivă formulată pe numele celor patru suspecți cu care oamenii legii din Port veniseră în dinți. Printre cei acuzați, s-a aflat și Gabriel Ionel Giurescu, de 50 de ani, căpitan specialist în cadrul Căpităniei Constanța, despre care polițiștii au spus că s-ar face vinovat de contrabandă și abuz în serviciu contra intereselor publice. Reținut pe… vorbe! Gabriel Ionel Giurescu ne-a vizitat, ieri, la redacție, și ne-a prezentat și punctul său de vedere vizavi de toată tevatura în care a fost implicat în săptămâna care abia trecut. El ne-a declarat că nu a făcut vreodată contrabandă și nu are idee cum a ajuns în această poveste. „Mi s-a justificat că telefoanele mi-au fost interceptate încă din luna noiembrie anul trecut”, ne-a spus Giurescu. „M-au întrebat de ce am spus cutare sau cutare lucru… (…), i-am lămurit spunân-du-le clar la ce mă refeream” - ne-a relatat căpitanul Giurescu. Până și ofițerii care l-au luat la anchetat i-au spus că „dacă nu existau discuțiile alea, evazive într-ade-văr, nu aveau de ce să se ia…” - ne-a declarat angajatul Căpităniei. Mareaaaaa… „contrabandă“! Și totuși, acesta a fost reținut, după ce, marți după-amiază, i-a fost întoarsă casa cu fundu-n sus și, în urma percheziției, polițiștii s-au ales cu o pradă „de zile mari”! Potrivit procesului-verbal întocmit de ofițerii de la Transporturi Maritime, în locuința lui Giurescu au fost găsite cinci cartoane de țigări (dintre care unul desigilat), trei pachete de cafea, două sticle de coniac, două sticle de votcă și două sticle de vin! Aceasta este cantitatea colosală găsită acasă la un așa-zis „contrabandist”! „Mi-au fost găsite aceste bunuri aca-să, unele cumpărate, altele primi-te. Este marfă declarată, nu de contrabandă!” - ne-a povestit Giu-rescu. Toată lumea din port știe că este o cutumă ca, la controlul navelor, comandanții să dea „câte ceva”. Dacă ar fi considerat acest lucru contrabandă, jumătate din Căpi-tănia Port ar trebui anchetată la acest moment! „Am venit cu un braț de saci și nu am plecat nici cu jumătate!“ „Până și polițiștii care au venit la percheziție au rămas dezamăgiți, spunând: «Am venit cu un braț de saci și nu am plecat nici cu jumătate!»“ - ne-a povestit Giurescu. Deși nu s-a dovedit în vreun fel implicarea sa în contrabandă, polițiștii au dispus reținerea sa pentru o perioadă de 24 de ore. „Nu credeam vreodată că voi ajunge în celulă cu niște criminali” - ne povestește căpitanul Giurescu, marcat fiind de experiența pe care a trăit-o. „Eu am împrumuturi la bănci și trăiesc din salariul meu și al soției. Credeți că un contrabandist ar face asta? Numai că reputația mea, a familiei și a instituției la care lucrez au fost tăvălite din nu știu ce motive! Consider abuzive și neavenite toate acuzațiile care mi-au fost aduse privind implicarea în vreo faptă de contrabandă. Sunt un om cinstit, am candidat la funcția de primar în localitatea Agigea, cine mă cunoaște știe că nu am făcut așa ceva…, dar, știți cum e…”, a conchis Gabriel Ionel Giurescu, recunoscând că trece foarte greu peste toate aceste acuzații nefondate care i-au fost puse în cârcă. Remember Amintim că, marți seara, nu mai puțin de șapte percheziții au avut loc într-un așa-zis dosar ce privea anihilarea unei grupări care s-ar ocupa cu contrabanda cu țigări în Portul Constanța. S-a dispus reținerea a patru persoane, dintre care una angajată în calitate de căpitan specialist în cadrul Căpităniei Constanța. Procurorii au considerat că nu se impune însă arestarea suspecților, dispunând cercetarea lor în stare de libertate. „Marea captură” a polițiștilor care combat contrabanda în portul Constanța a fost: 23.160 de țigarete nemarcate, 120 de pachete de cafea, 27 articole îmbrăcăminte contrafăcute, 10 perechi de încălțăminte contrafăcute, 48 de parfumuri contrafăcute și 15 sticle de băuturi alcoolice nemarcate.