Capcanele din spatele constatării amiabile

Oamenii legii spun că cel mai bine este ca, în momentul în care se produce o tamponare și nu sunt victime, să fie completat formularul de constatare amiabilă. Practic, documentul auto-imprimat ține loc de proces verbal al polițiștilor. Cu alte cuvinte, se întâmplă cam aceleași lucruri, se schimbă doar persoana care scrie documentul. Însă această constatare amiabilă atrage după sine mai multe capcane. Iată de ce.În cazul unei tamponări, trebuie să știți că aveți obligativitatea ca, în 24 de ore de la producerea unui eveniment, să-l anunțați, fie la Poliție, fie la societatea de asigurări a vinovatului. Totuși, este bine de știut faptul că, indiferent de modul de producere al tamponării, de numărul de mașini implicate, de loc, dacă unul dintre conducătorii auto insistă ca tamponarea să fie soluționată de Poliție, el are acest drept. Unii șoferi consideră că pot scăpa basma curată dacă au condus, spre exemplu, cu permisul suspendat, expirat sau, de ce nu, fără permis și fac constatare amiabilă, care nu implică Poliția. Acest lucru este fals, pentru că societatea de asigurări face verificări în privința documentelor șoferilor implicați. „În momentul în care mergi la societatea de asigurare, ți se solicită documentele. Dacă este o problemă cu permisul de conducere, societatea refuză continuarea despăgubirii pe constatare amiabilă și informează Poliția”, precizează sub-comisarul Ciprian Sobaru, șeful Biroului Rutier Constanța. De asemenea, dacă alegi formularul de constatare amiabilă, ai anumite avantaje. De exemplu, dacă ești vinovat, polițiștii te pot sancționa, ba chiar îți pot lua permisul de conducere. Polițiștii sunt singurii care pot face asta, societățile de asigurări nu.Se pot întâmpla și cazuri în care șoferul care te-a lovit miroase a alcool sau are un comportament ciudat, care poate sugera faptul că se află sub influența drogurilor. În această situație, vinovatul normal că va încerca să vă înțelegeți amiabil, pentru că, dacă se ajunge la Poliție, îi va fi luat permisul de conducere și, în funcție de caz, se poate alege și cu dosar penal dacă se stabilește că băuse alcool sau consumase droguri. Totuși, polițiștii recomandă să nu vă lăsați duși de nas de insistențele acestor categorii de șoferi, pentru că se pot petrece lucruri mai grave. Un astfel de șofer, băut la volan, dacă nu este pedepsit, va continua să șofeze sub influența băuturilor alcoolice. „Dacă unul dintre conducători observă că celălalt emană halenă alcoolică, nu se schimbă cu nimic situația. Dacă el dorește în continuare rezolvarea tamponării pe cale amiabilă, așa face. Dacă dorește să sesizeze Poliția, polițistul merge și îl testează cu aparatul Drager”, conchide polițistul. Cei mai câștigați de pe urma constatării amiabile sunt șoferii indisciplinați, care provoacă accidente rutiere. Scapă fără amenzi, puncte de penalizare sau suspendarea permisului, chiar dacă erau băuți la volan, nu au acordat prioritate sau au trecut pe culoarea roșie a semaforului.