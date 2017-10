Capcanele autostrăzilor. Erori care provoacă grave accidente rutiere

Mulți șoferi care au drum spre litoralul românesc și aleg varianta autostrăzii atrag de ani buni atenția asupra semnalizării deficitareși a lipsei presemnalizării pe autostrăzile A3 și A4. Poliția Rutieră Constanța a semnalat aceste probleme Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, iar în timp ce unele au fost remediate, alte probleme rămase nerezolvate continuă să bage șoferi în pământ.Potrivit unor date oficiale oferite de Poliția Română ziarului „Cuget Liber”, în ultimii doi ani, doar pe DN3 s-au produs 26 de accidente rutiere, dintre care 7 grave, soldate cu 5 persoane decedate, 3 răniți grav și 42 de răniți ușor. Cauzele producerii acestor accidente rutiere au fost: indisciplină pietonală, în-toarcere neregulamentară, viteză excesivă ori neadaptată, conducere sub influența băuturilor alcoolice, nepăstrare distanță de siguranță, neasigurare manevre și defecțiuni tehnice. Dincolo de aceste cauze, șoferii spun că sunt nevoiți să întoarcă neregulamentar pentru că sunt induși în eroare de panourile care, în loc să-i ajute, mai mult îi încurcă.„Într-adevăr, semnalizarea a consti-tuit o problemă. Am avut accidente grave pe A3 și A4, la Ovidiu și Agigea. În urma adreselor, s-au instituit semnalizări și presemna-lizări. În acest moment, semnali-zarea este în regulă, însă la momentul producerii unor acci-dente grave au fost anumite deficiențe. Un panou electronic reprezintă un mijloc absolut de evitare a accidentelor, care anunță ieșirea de pe autostradă, însă acest lucru lipsește și acum. Pe lângă semnalizare, un alt motiv al accidentelor îl reprezintă confi-gurația drumului în zonă. Ieși din curbă și la ambele ieșiri de pe autostradă te trezești cu sensul giratoriu în față. La viteze de 50 sau 80 de km/h, acest lucru nu te influențează, dar la 130 de km/h, dacă te-ai obișnuit cu drumul lung și nu ai atenția în maximă alertă, se pot produce accidente grave. Oamenii pierd controlul ca urmare a lipsei presemnalizării”, recunosc surse din cadrul Serviciului Rutier Constanța.În data de 8 aprilie 2016, Marian Crăiță, șoferul unui autotren, și-a pierdut viața în condiții neelucidate, după ce a pierdut controlul volanului la intrarea pe autostrada A4 și s-a răsturnat pe câmp. Acesta a rupt parapetul la intrarea pe autostrada A4, de pe DN3. Martorii au spus la acea vreme că șoferul avea viteză și, în ciuda celor 63 de ani, ar fi fost luat prin surprindere în lipsa unei presemnalizăti.La data de 7 iunie 2016, mai mulți jandarmi au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Constanța, după un accident petrecut între localitățile Valu lui Traian și Constanța. Șoferul autospecialei MAI a greșit drumul spre hotelul în care urmau să fie cazați jandarmii, iar în încercarea de a întoarce pe linia dublă continuă, un autoturism BMW l-a izbit din spate, pe același sens de circulație. Un ofițer al Inspectoratului de Jandarmi Mureș a fost rănit grav, fiind proiectat din mașină pe geamul microbuzului.Acestea sunt cele mai edifica-toare exemple din anul 2016, care ilustrează că CNADNR încă mai are probleme de rezolvat.„Potrivit măsurătorilor efectuate de-a lungul timpului, știu că se pierdea controlul cu 50-100 de metri înainte de locul accidentului. Presemnalizările, la ieșirea de pe autostradă, ar trebui puse din 100 în 100 de metri, adică la 300 de metri de la ieșirea de pe autostradă ar trebui pusă prima presemnalizare. Am vorbit cu cei de la CNADNR, ei au dat vina în principal pe configurația drumului și au dreptate. În aceste condiții, cred că și stilul de presemnalizare devine rele-vant”, au mai precizat aceleași surse.