Capăt de drum pentru "rechinii" cu maxi-taxi? Primăria Constanţa va trage microbuzele pe dreapta

Capăt de drum pentru "rechinii" cu maxi-taxi? Primăria Constanța va trage microbuzele pe dreapta

Acum, vom prezenta mai multe firme care se ocupă cu transportul pasagerilor în orașul Constanța, și care au ca principal domeniu de activitate orice, dar mai puțin transportul de călători. Paradoxal, aceste firme pe care le vom prezenta au și un numitor comun.La o primă vedere, SC Termoglass Design SRL și SC Elvmar Construct SRL nu ar părea două societăți care ar avea ca domeniu de activitate transportul urban de călători. Și totuși aceste firme transportă zilnic constănțeni în municipiu, întrucât au licență de transport prin care să-și desfășoare activitatea.SC Termoglass Design SRL, administrată de Amet Ghiulgian, a fost înființată în anul 2008 și are ca domeniu de activitate fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții. SC Elvmar Construct SRL, are ca tip de activitate principală transportul de mărfuri rutiere, însă potrivit administratorului Amet Selciuc, firma și-a schimbat domeniul de activitate în transportul de călători.O altă societate, SC Lucalcris SRL „impresionează” printr-un administrator în vârstă de doar 21 de ani, care conduce această firmă înregistrată în 2015, având ca domeniu principal de activitate transportul rutier de mărfuri. Aceste trei firme au contracte de colaborare cu SC Grup Media Sud Călători SA și transportă călătorii pe liniile 302 și 303. „Orice societate poate avea mai multe obiecte de activitate, de transport public de călători, de mărfuri sau construcții. Transportul public de călători este posibil să fie un obiect secundar de activitate. Atât timp cât o societate are licență de transport, automat are un cod CAEN care-i permite să-și desfășoare activitate” a precizat pentru „Cuget Liber”, Mirela Mihalcea, director general al SC Grup Media Sud Călători SA.Alături de aceste firme, mai asigură transportul pe liniile SC Grup Media Sud Călători SA și societăți comerciale precum SC Marinică Trans SRL, SC Utm Trans Service SRL, SC Agi Complet Srl sau SC Geanberk Trans SRL. Ce au în comun toate aceste societăți? Zero profit și pierderi de mii sau zeci de mii de lei. Cam așa stătea situația financiară a acestora, prezentată pe site-ul Minis-terului Finanțelor Publice, în anul 2014, nefiind actualizate situațiile financiare pentru anul 2015.„Sunt un susținător al transportului în comun, dar atât timp cât el se desfășoară în deplină legalitate și este orientat în interesul călătorului. După mai multe acțiuni, am constatat că cei care operează liniile de maxi-taxi nu respectă întocmai avizele eliberate de municipalitate. Pentru a remedia această situație, noul consiliu local va reglementa situația maxi-taxi. Personal, voi iniția un proiect de hotărâre, pentru că este anormal ca liniile de maxi taxi să se suprapună aproape în integralitate peste liniile RATC. Nu am nimic cu mediul concurențial, dar maxi-taxi ar trebui să asigure legătura între zonele inaccesibile pentru autobuzele RATC și punctele de colectare ale Regiei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Decebal Făgădău, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Constanța.Primăria Constanța a transmis o adresă către GMS Călători SA prin care se cer lămuriri în legătură cu subînchirierile dreptului de transport. Reprezentanții SC Grup Media Sud Călători SA au precizat că Primăria Constanța va primi un răspuns la solicitare până cel târziu săptămâna viitoare.