Când spun poliţiştii STOP şi nu-i mai caută pe borfaşi

Mare inghesuiala !

Adevarul care se vede limpede este ca spurcaciunile denumite aici foarte elegant ,,borfasi'' s-au inmultit exploziv,ajungand sa se gaseasca gramezi mari si in structurile statului si ale guvernului,unde produc categoric pagube mai mari decat scursurile de pe strazi. Politia era oricum depasita de ani de zile,a mai fost si decimate,dotata cu arme care nu prea sperie scursurile imputite.In plus,sigur vedem ca infractorii sunt mai incurajati sa faca ce stiu mai bine,decat cetatenii sa se apere.Dreptul la autoaparare practice inseamna ca daca ai posibilitatea,sa fugi cat mai tare si eventual sa nu sperii banditul,ca te da in judecata.Vrem legi ca in Texas,nu se mai poate!