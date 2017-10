Când şi de ce îţi poate reţine Poliţia talonul maşinii şi cum îl poţi recupera

1

OLTEANU -ANR CAPITAN LA CAPITANIE SAU SECURITATE?

PSD03Oct 2012 Ziceti ca Olteanu nu e angrenat politic ? Pai cum l-au pus PSD-istii in functie ? HAideti, ca e lata ! E PSD-ist pana in maduva oaselor. Si securist . Si foarte razbunator - are de platit polite de cand lucra in ANR. Au trimis omul perfect pentru aceste mizerii. 1.ANeRe ANeRe, rau ai mai ajuns Bre - Demolition Man (04 Oct 2012) Tare frate! Nu pot sa cred! Bomba bombelor! Sunt ravasit total! Va bateti joc de munca oamenilor din unitatea asta. O sa faceti din institutie varza.