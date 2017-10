Când poate fi obţinut „ordinul de protecţie“ împotriva unui agresor?

Când poate fi obținut „ordinul de protecție“ împotriva unui agresor?

Femeile care sunt victime ale violenței domestice au posibilitatea, în prezent, să solicite instanței de judecată emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului violent, după cum arătam într-un articol apărut într-o ediție anterioară. În urma publicării articolului, am primit următoarea întrebare de la Elena M., cititoare a cotidianului nostru: „Este o perioadă limită în care poate fi depusă solicitarea la instanță, de la comiterea ultimului act de violență?”. Răspunsul ne-a fost furnizat de avocatul Carmen Nemeș, avocat colaborator al Asociației ANAIS, organizație care militează împotriva violenței în familie. „La judecătorie se depune o cerere pentru emiterea ordinului de protecție, ce este sub forma unui tipizat, anexă la Legea 217/2003. Nu există o perioadă limită sau una de prescripție, însă, ordinul de protecție fiind o măsură de urgență, care se aplică în cazuri excepționale (când integritatea fizică, psihică sau viața victimei sunt puse în pericol), cererea pentru emiterea ordinului trebuie depusă imediat, când pericolul există sau este iminent. Dacă victima nu depune cererea de îndată ce s-au produs actele de violență asupra ei, înseamnă că, de fapt, nu se află într-o stare de pericol sau acțiunile produse asupra ei nu sunt percepute ca o stare de pericol, care să necesite protecție prin emiterea unei hotărâri judecătorești”, a explicat avocatul. De asemenea, sunt situații când victimele își retrag sesizările depuse în atenția magistraților. Acestea pot să revină, ulterior, cu o altă solicitare. „Victima poate reveni cu o altă cerere pentru emiterea unui ordin de protecție la aceeași instanță ori de câte ori consideră că viața ei este pusă în pericol de către agresor și are probe care dovedesc acest lucru. Chiar dacă a renunțat la judecarea cererii de emitere a ordinului de protecție, victima poate face o nouă cerere pentru aceleași fapte”, a mai precizat avocatul.