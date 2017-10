"Când aştepta pe hol să intre la bandajat, pe acolo treceau şi cu ghena de gunoi. Eram îngroziţi"

"Când aștepta pe hol să intre la bandajat, pe acolo treceau și cu ghena de gunoi. Eram îngroziți"

Mărturii cutremurătoare despre modul în care au fost tratați răniții din Colectiv într-un mare spital din București. Tatăl unui tânăr spune că la Spitalul Pantelimon dulapul cu medicamente din secția de terapie intensivă era încuiat în seara tragediei. Bărbatul mai spune că șefa secției, Laura Constantinescu, a venit cu cheia a doua zi, dar a acordat preferențial medicamentele. Băiatul său a murit la câteva zile după internare. Rudele altor victime și angajații confirmă tratamentul și condițiile improprii în care au fost îngrijiți pacienții.Jean Chelba, tatăl lui Alex Chelba: „Știu că în noaptea în care a fost primit Alexandru în secția ATI acest dulap era închis. Deci nu au putut cei care erau de gardă în perioada respectivă să folosesc medicamente care poate, necunoscător, zic, eu, am aflat după aceeea că unele erau foarte necesare, nu s-a putut deschide dulapul decât a doua zi, când a venit cheia”.Într-o ceartă cu o subalternă, șefa secției de terapie Intensivă de la Spitalul Pantelimon susține că nu poate lăsa dulapul cu medicamnte deschis pentru că se fură. După apariția înregistrării în presă, șefa secției a fost suspendată.Tatăl lui Alexandru Chelba susține că tratamentele au fost acordate discreționar victimelor din Colectiv.Jean Chelba: „Șefa de sectie ne-a spus că totul este în regulă, când ei de fapt erau toți în aceeași încăpere, vizitele erau o variate, medicație numai ea hotărăște întrebând și pe alții, dar ea hotărăște acolo, nu vă faceți niciun fel de probleme, medicamentele erau repartizate discreționar numai de doamna Laura Constantinescu”.Acuzațiile sunt confirmate și de o fostă angajată a spitalului: „Dânsa nu a venit nici măcar să scrie o medicație. O medicație nu a scris la acești oameni care au murit cu zile. Cu zile au murit.Plus materialele care ni s-au dat, donațiile care s-au făcut pentru arși le stocau în cabinetul medicilor. Noi nu am avut dreptul la un iaurt, nu am avut dreptul la o apă. Pamperși ne aduceau de acasă apaținătorii și medicamentele le țineau sub cheie”.Rudele victimelor vorbesc și despre condițiile din spital.Dorina Dărăscu, sora Loredanei Dărăscu: „Atunci când trebuia ca sora mea să se ducă la bandajat, să o curățe, petrecea pe holul pe unde treceau tot felul de pacienți, până la urma și noi, cei care veneau de afară, asta e nimic pe lângă faptul că treceau cu ghena de gunoi pe acel culoar. Asta m-a îngrozit”.Au fost însă și angajați care le-au spus părinților cât de gravă este, de fapt, situația.Jean Chelba, tatăl lui Alex Chelba: „Ni s-a spus că la condițiile pe care le au, ar fi bine ca acești copii să fie tratați în altă parte, ei nu sunt dotați cu ce le trebuie. (Rep. : Cine vă spunea asta?) Clasa muncitoare. Eu așa îi numesc și îi respect, din partea conducerii ni se spunea: stați fără grijă, e în regulă, la noi totul este o perfecțiune”.sursa: www.digi24.ro