Coșmarul unui polițist care a trecut pe lângă moarte

„Când am deschis ochii eram deja în flăcări“

Fostul șef al Postului de Poliție din Bărăganu, agentul principal Cristian Fotu, în prezent polițist la Agigea, care a fost incendiat, în urmă cu trei ani de un localnic, a fost de acord, vineri, să ne vorbească despre coșmarul pe care l-a trăit și cum a văzut, practic, moartea cu ochii. El este conștient și azi că dacă nu ar fi intervenit trei oameni, cărora le va rămâne veșnic recunoscător, nu ar mai fi prins ziua în care să-l vadă după gratii pe făptuitor, dar nici să-și țină în brațe copilul, aflat, la acel moment, în pântecele soției. Agentul principal Cristian Fotu ne-a mărturisit că se bucură că a prins ziua în care cel care l-a incendiat și a fost cât pe ce să-l omoare a fost băgat după gratii. A fost nevoie de trei ani pentru a se face dreptate, iar omul legii a recunoscut că… „a durat prea mult”. Dacă mai spunem și că vinovatul nu a stat în arest preventiv decât șase zile, pentru că magistrații, din cauza unui suspect „viciu de procedură”, au decis punerea lui Mihai Feraru în libertate, refacem tabloul complet al unei justiții ale cărei talere numai echilibrate nu sunt. Au fost ani grei în care polițistul recunoaște că au existat câteva momente în care s-a temut pentru el și pentru familia lui… Vineri, era însă mulțumit că s-a făcut dreptate! Chiar dacă pedeapsa de opt ani și jumătate primită de Feraru nu este cea mai grea cu putință, iar magistrații puteau să-i acorde chiar maximum permis de lege, având în vedere gravitatea faptei comise și calitatea victimei, care ajungea undeva la 12 ani. Totuși, polițistul se simțea oarecum „împlinit”, pentru că incendiatorul său a ajuns, în sfârșit, în spatele gratiilor, chiar și după atâta vreme... „A fost o perioadă pe care nu o doresc la nimeni“ „A fost o perioadă pe care nu o doresc la nimeni, mai ales celor din meseria mea… Atunci când s-a întâmplat, a fost acel impact pentru public: «Cum să încerci să omori un polițist și să vrei să stai și-n libertate!». Din păcate, au fost foarte multe amânări în proces” - ne-a declarat polițistul Fotu. Prin hotărârea rămasă definitivă prin respingerea recursului declarat de Feraru de către magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, condamnatul trebuie să plătească polițistului și suma de 540.000 de lei, drept daune morale și materiale. Rămâne de văzut în ce modalitate se va putea recupera prejudiciul, pentru că, din câte se pare, Feraru n-are mare lucru pe numele lui… Dar se va găsi o modalitatea, cu siguranță, prin care individul va fi pus să plătească banii respectivi polițistului. „A comis infracțiunea mișelește” Întorcându-se în timp, la momentele de coșmar prin care a trecut, polițistul Fotu ne spune, acum, cu zâmbetul pe buze: „Pot să spun că am avut noroc! A comis infracțiunea mișelește. Am fost pus în imposibilitatea de a mă apăra. Eu vorbeam la telefon, cu unul dintre colegi… Eram cu spatele la el (n.r. - la Mihai Feraru). Am simțit ca și cum plouă, iar când m-am întors m-am trezit cu benzină în ochi. I-am închis instinctiv, iar când i-am deschis eram deja în flăcări!” - ne spune polițistul. „Vreau să le mulțumesc martorilor, pe care, dacă se poate, îi voi și nominaliza, Abduraim Ferat, Laurențiu Neacșu și Ion Hanu, din Bărăganu, care, practic, mi-au salvat viața” - a completat agentul principal Cristian Fotu. Dacă cei trei oameni nu i-ar fi sărit în ajutor, să dea hainele jos de pe el în timpul cât mai scurt cu putință, șansele de supraviețuire ale polițistului ar fi fost minime. Familia omului legii a suferit, de asemenea, un adevărat șoc. „Nu știam cum să-mi calmez soția. Era însărcinată, era agitată, și mi-era teamă să nu piardă copilul… Stresul meu a durat până ieri (n.r. - joi, când vinovatul a fost băgat după gratii, în baza mandatului de arestare emis de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea executării pedepsei cu închisoarea dispusă de magis-trați), care a coincis și cu ziua în care băiatul meu a împlinit doi ani și 10 luni” - ne-a povestit Fotu. Deznodământ final, după trei ani Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins, în această săptămână, recursul declarat de Mihai Feraru, bărbatul condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru că, în 2007, l-a incendiat pe șeful postului de Poliție din Bărăganu, Cristian Fotu. Decizia devenind definitivă, Feraru a fost deja încarcerat în cursul zilei de joi. Totul s-a întâmplat în luna februarie 2007. Mihai Feraru se afla la discoteca din Bărăganu și a avut un conflict cu un sătean. Șeful de post, Cristian Fotu, l-a amendat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Supărat că polițistul l-a sancționat, Feraru a decis să-i dea acestuia o lecție. S-a dus la un autoturism parcat în fața discotecii din localitate, a scos benzină din rezervor și s-a întors în local. L-a scos pe agentul principal Fotu afară, a aruncat benzina asupra sa, după care i-a dat foc cu ajutorul unei brichete. Imediat, uniforma polițistului a fost cuprinsă de flăcări. Speriat, acesta a încercat să se dezbrace de hainele ce ardeau. Potrivit anchetatorilor, în ajutorul bărbatului au sărit mai mulți localnici, care au asistat la întregul conflict. În urma incidentului, agentul principal din Bărăganu a suferit arsuri severe, în special pe mâini și gât, și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În scurt timp, agresorul a fost reținut, dar, după doar câteva zile, a fost pus în libertate din cauza unui viciu de procedură.