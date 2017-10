"Campioni" ai inconştienţei la volan. Au condus beţi şi fără permise

"Campioni" ai inconștienței la volan. Au condus beți și fără permise

Câțiva șoferi au fost chiar „campioni” ai inconștienței la volan, conducând fără permis, după ce au consumat băuturi alcoolice.Astfel, polițiștii Serviciului Rutier au depistat mai mulți bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 63 de ani, care au condus în municipiul Constanța aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.La fel s-a întâmplat și în județ, polițiștii Secției Rurale Mihail Kogălniceanu depistând un tânăr de 26 de ani, care conducea o mașină pe DN 22, având autorizația provizorie expirată. În plus, tânărul se afla și sub influența băuturilor alcoolice, atunci când a fost oprit de polițiști.De asemenea, un alt tânăr, din Hârșova, a fost oprit de oamenii legii după ce a condus un moped, pe DC 68, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice.În cauze au fost întocmite dosare penale.