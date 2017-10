Campanie de prevenire a consumului de droguri, la Vama Veche

Agenția Națională Antidrog lansează a doua etapă a campaniei „Fără riscuri în plus - seif parties”, care are loc astăzi, începând cu orele 18, pe plaja din Vama Veche. Această campanie are rol de prevenire și de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, adresată în primul rând persoanelor care deja au inițiat consumul.Campania a debutat pe 1 mai, la Vama Veche, având o durată de cinci zile. Acum, campania continuă în perioada de vârf a sezonului estival, locația fiind tot Vama Veche. Ca element de noutate, în acest an, campania se extinde și în zona organizării de evenimente adresate adolescenților și tinerilor, respectiv concertele de muzică electronică și rock, devenite deja tradiționale în perioada de vară (festivalurile Summer Well, Artmania și Rockstadt Extreme).Necesitatea realizării acestei campanii este fundamentată din punct de vedere al prevalenței consumului de droguri la nivel național și al studiilor referitoare la comportamentele vizând HIV și hepatitele virale de tip B și C în rândul consumatorilor de droguri injectabile.