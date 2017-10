Campanie de combatere a înşelăciunilor în rândul pensionarilor constănţeni

Campanie de combatere a înșelăciunilor în rândul pensionarilor constănțeni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean au lansat, ieri, o nouă campanie intitulată „Fii precaut, nu te lăsa înșelat!”, în cadrul căreia polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, alături de polițiștii de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și reprezentanții Primăriei municipiului Constanța vor desfășura o serie de acțiuni informativ-preventive în toate cluburile de pensionari din oraș. Scopul campaniei este de a crește gradul de informare a populației în vederea reducerii numărului de victime ale infracțiunii de înșelăciune. Pensionarii vor fi informați cum trebuie să procedeze pentru a nu deveni victime ale infracțiunii de înșelăciune.Campania a debutat, vineri, de la ora 10.30, în clubul de pensionari, din City Park Mall, și a continuat în cluburile de pensionari din zonele Tomis II, Tomis III, zona Far și Km 4-5, urmând ca de luni să se desfășoare și celelalte cluburi din oraș. Pensionarii au fost informați cu privire la metoda „accidentul”, modalitatea prin care infractorii păcălesc, în special, persoanele vârstnice. În cele mai multe situații, autorii înșelăciunii îi sună pe constănțeni acasă, pe telefonul fix, se dau drept avocații unei rude, care a suferit un accident grav și le cer acestora anumite sume de bani pentru plata unor daune sau pentru a le salva fiul sau fiica, care se află în spital. Speriați și îngrijorați, oamenii nu iau în calcul posibilitatea că ar putea fi vorba doar despre o escrocherie și le dau indivizilor suma pe care o cer, iar astfel bătrânii pot oferi agoniseala de o viață unui infractor, care se face nevăzut imediat după ce a pus mâna pe bani. „În caz de accident, nu există noțiunea de plată a unor despăgubiri, decât ca urmare a unei hotărâri judecătorești în acest sens sau prin societățile de asigurări. Orice accident de circulație are două variante de soluționare: depunerea unei plângeri la poliție sau înțelegerea amiabilă a părților, ceea ce presupune repararea daunelor folosind polița de asigurare auto obligatorie. Orice alte variante sunt excluse, iar dacă sunt puse în practică, acestea nu sunt legale”, au transmis oamenii legii.Polițiștii constănțeni recomandă cetățenilor să nu trimită sume de bani unor persoane necunoscute și să se adreseze și sesizeze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112 ori de câte ori au suspiciuni cu privire la faptul că ar putea fi următoarea victimă a unei infracțiuni de înșelăciune. Astfel de activități vor fi derulate pe parcursul întregului an.