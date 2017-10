Campanie CUGET LIBER: Moş Crăciun a adus daruri la mai multe familii din Medgidia / Galerie foto

Campanie CUGET LIBER: Moș Crăciun a adus daruri la mai multe familii din Medgidia / Galerie foto

Situația familiei Morcov, care locuiește în chirie într-o cămăruță din incinta fermei din Medgidia, prezentată în paginile ziarului „Cuget Liber” a sensibilizat numeroși constănțeni. Cititori ai ziarului, angajați ai trustului, polițiști, procurori, pompieri, voluntarii de la Crucea Roșie Constanța, Primăria Medgidia și în special elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă și-au unit forțele pentru a le face o bucurie celor patru copilași - celor doi micuți ai cuplului Ionela și Ionuț Morcov, dar și frățiorilor tinerei, acum aflați în îngrijirea lor, după ce mama lor a fost omorâtă în bătaie de tată, iar bărbatul și-a pus capăt zilelor. Dulciuri, hăinuțe, alimente, jucării - sunt doar câteva dintre cadourile care s-au strâns la sediul Trustului de presă „Cuget Liber”.Numărul donațiilor strânse a fost peste așteptări, oferind astfel ocazia să facem o bucurie de sărbătorile de iarnă și altor două familii din Medgidia.Așa că, astăzi, la prânz, am pornit spre Medgidia, împreună cu o parte dintre cei care au contribuit: elevii din clasele a IV-a și a VII-a din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă, însoțiți de învățătoarea Larisa Ferghelegiu și prof. Claudiu Șoptelea, voluntari de la Crucea Roșie Constanța și Crucea Roșie Medgidia, subinsp. Marin Dinu, șeful Biroului Rutier din cadrul Poliției municipale Medgidia.Caravanei s-a alăturat și o familie din Constanța, ce a citit în ziarul „Cuget Liber” despre situația familiei Morcov și a vrut să vină, personal, să le ofere cadouri.Prima oprire a fost în fermă, la familia Morcov, unde Ionela și Ionuț și cei patru copilași ne așteptau emoționați. Și pentru că, în această perioadă nu se poate trece pragul unei case fără a spune o colindă, copilașii de la unitatea de învățământ din Poarta Albă au respectat tradiția și i-au colindat.Următorul popas a fost la familia Drăgoi, unde i-am găsit pe Alexandra Ioana, de cinci ani, George Andrei, de patru ani, și Ștefania, de un an și șase luni. Îmbujorați, cei trei i-au privit mirați pe elevii care-i colindau și rușinați, au primit cadourile.Ultima oprire a fost la familia Covalenco, unde am împărțit cadouri celor cinci copii roșcovani: Anastasia, de un an și șase luni, Marian, de trei ani, Iulian Mihăiță, de șase ani, Andreea Nicoleta, de opt ani și George, de 11 ani.Sensibilizați de cele trei cazuri, cei care i-au cunoscut au promis că vor reveni, în viitor, cu alte ajutoare.