Camere video şi semafoare noi în intersecţii. "Până la finele anului, va fi o soluţie unitară"

Camere video și semafoare noi în intersecții. "Până la finele anului, va fi o soluție unitară"

Primarul Decebal Făgădău susține că a primit mai multe adrese din partea cetățenilor, inclusiv din partea polițiștilor, prin care se semnalau neconcordanțe între timpi și culoarea semaforului, dar și înlocuirea semaforului pentru relația la dreapta. Semafoarele din Constanța sunt vechi de peste 15 ani.„Dacă între culoarea semaforului și cronometru sunt discrepanțe, cronometrele încurcă circulația. Aveam două tehnologii diferite. Prima dată au fost achiziționate semafoarele și ulterior cronometrele. Din punctul de vedere al soluției de soft, nu se puteau compatibiliza ajustările pe care noi le făceam asupra timpilor semafoarelor cu timpii cronometrelor. Ce am putut face, am refăcut, ce n-am putut face, am demontat și vom continua să demontăm. Până la finele anului, va fi o soluție unitară, adică le vom scoate de peste tot”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul Decebal Făgădău.Primăria Constanța și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare au ajuns la un preacord de finanțare în vederea contractării unui împrumut, cu ajutorul căruia administrația locală să implementeze un sistem de management al traficului din municipiu.„Pentru viitor, trebuie să vă spun că suntem în preacord de finanțare cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, astfel încât să putem contracta un împrumut pentru realizarea unui sistem integrat de management în trafic. Asta înseamnă semafoare noi, panouri de afișaj în stațiile de autobuze, camere de supraveghere în intersecții, dispecerat pentru monitorizarea și managementul traficului”, a mai adăugat Decebal Făgădău.În prezent, la intersecția bulevardelor Tomis și Aurel Vlaicu se testează o semaforizare inteligentă și deocamdată se colectează date. În urma prelucrării datelor, urmează ca circulația să fie eficientizată în această intersecție majoră.