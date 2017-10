Calvarul familiei Luca

Consumul excesiv de alcool și scandalurile monstruoase pe care le-a provocat de-a lungul timpului capul unei familii din Constanța au distrus viețile a trei oameni, soția și cei doi copii ai săi. Izgoniți de acasă în miez de noapte și fugăriți periodic din căminul lor, cei trei au decis să îl lase pe tatăl și soțul iresponsabil în locuință, iar ei să își caute un alt cămin. De la cele trei camere de pe strada Mihai Eminescu nr. 4 (vizavi de vila președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu), Ionița Luca și cei doi fii ai săi abia și-au găsit un adăpost - o cameră într-o casă națio-nalizată de pe bulevardul Tomis, unde tavanul stă să cadă, igrasia e la ea acasă, nu există baie ori bucătărie… Chiar și așa, cei trei sunt mult mai bucuroși pentru că acum au parte de ceea ce nu aveau în trecut: liniște! Unul dintre băieți este ultimul an la Facultatea de Construcții din cadrul Universității „Ovidius”, din Constanța, iar celălalt - clasa aXII-a la Colegiul Carol I. De doi ani, plătește chiria unei case în care nu locuiește În urmă cu doi ani, Ionița Luca decidea să pună capăt calvarului care dura de ani și ani de zile. Totul s-a întâmplat după ce, într-o noapte, soțul ei, mort de beat și cuprins de nebunie, a luat un ciocan și a spart ușa de la came-ra băieților. Până atunci, de șase ori fusese chemată Poliția, iar în două rânduri, bărbatul a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie de la Palazu Mare. Era clar că nimic nu avea însă să-l aducă pe calea cea bună… Pentru binele ei și al copiilor, Ionița Luca a decis că cel mai bine este să plece de acasă, deși nu știa încotro s-o apuce cu cei doi băieți, și să intenteze, totodată, acțiunea de divorț. Judecătoriis-au pronunțat, iar căsătoria a fost desfăcută din vina exclusivă a soțului ei, Neculai Luca. Problema privind spațiul în care cei doi și copiii lor locuiau nu a fost însă rezolvată de instanță. Deși Ionița Luca abia reușește să facă față, dintr-un salariu de 600 de lei lunar, la toate cheltuielile, ea trebuie să plătească, de doi ani, și chiria pentru casa în care a locuit, ce aparține RAEDPP, pentru că fostul soț nu muncește nicăieri și îi este frică să nu piardă casa definitiv. „De doi ani, eu mă chinui să plă-tesc dintr-un salariu foarte mic și chiria la casa de pe strada Emines-cu, în care el se lăfăie, iar noi ne înghe-suim, trei oameni, într-o cămăruță insalubră de câțiva metri pătrați”, ni s-a plâns femeia. Hotărâre nedreaptă a instanței Deși a cerut atribuirea spațiului respectiv către ea și copiii ei, și evacuarea fostului soț, instanța Judecătoriei Constanța a respins, de curând, respectiva cerere. Nu se cunosc considerentele pentru care judecătorii au dispus astfel, pentru că motivarea hotărârii nu a fost încă redactată. Femeia a făcut o cerere către președintele Judecătoriei Constanța în vederea urgentării emiterii hotărârii, pentru că doar astfel ar putea să o atace la o instanță superioară, la care speră să găsească mai multă înțelegere. Am încercat să discutăm și cu Neculai Luca, soțul și tatăl celor doi copii ai săi, numai că nu l-am găsit acasă. Vecinii săi ne-au confirmat însă că, atâta timp cât a locuit cu soția și copiii săi, erau frecvent scandaluri, fiind nevoie, nu de puține ori, de intervenția Poliției.