Îndemn către constănțenii care vor să-și înmatriculeze mașina: să aveți nervi de oțel!

Calvarul de la Registrul Auto. Cozi ca în Epoca de Aur

Numărul autoturismelor înmatriculate în primele nouă luni ale acestui an, în județul Constanța, a „explodat“ față de aceeași perioadă a anului trecut. Odată cu eliminarea timbrului de mediu, cifrele s-au dublat. Aproape 40.000 de cetățeni au făcut operațiuni de primă înmatriculare în România și de transcriere a autoturismelor deja înmatriculate în țară, față de aproape 17.000 de înmatriculări, efectuate de constănțeni în anul 2016.O problemă intens semnalată de constănțeni vizează Registrul Auto Român. Mai exact, cine și-a cumpărat mașină din străinătate și vrea să o înmatriculeze în România are de așteptat mult și bine, întrucât nu mai există niciun loc liber în acest an pentru eliberarea cărții de identitate pentru vehiculele înmatriculate în afara granițelor țării. Cea mai recentă programare care poate fi făcută în acest caz este luna ianuarie a anului 2018. Situația a fost confirmată și de mai mulți lucrători ai RAR Constanța.RAR: primul loc disponibil - 9 noiembrie 2017Cotidianul „Cuget Liber” a solicitat Registrului Auto Român să comunice când sunt disponibile cele mai recente locuri pentru programarea cetățenilor care și-au cumpărat autoturisme înmatriculate în alte țări, în vederea obținerii cărții de identitate a vehiculului.„În momentul de față, ne confruntăm cu un aflux de solicitări care depășește capacitatea medie de lucru a reprezentanțelor teritoriale. Totuși, conducerea RAR caută în permanență soluții care, în termen cât mai scurt, să vină în sprijinul clienților, cum ar fi urmărirea zilnică a gradului de utilizare a programărilor deja alocate și suplimentarea în consecință a locurilor disponibile, administrarea acestora devenind astfel un proces dinamic. Drept urmare, primul loc disponibil pentru programare la RAR Constanța este în data de 9 noiembrie 2017”, au precizat reprezentanții Registrului Auto Român.De asemenea, reprezentanții RAR susțin că s-a anticipat creșterea semnificativă a numărului de solicitări pentru anumite prestații care se adresează vehiculelor aflate la prima înmatriculare în România. În consecință, potrivit Registrului Auto Român, au fost dispuse de urgență, din timp, anumite măsuri necesare astfel încât să se evite creșterea exagerată a intervalului de așteptare la programare. Printre acestea, s-ar număra extinderea temporară a programului de lucru (inclusiv în zilele de sâmbătă), refuzul acordării concediilor de odihnă pentru personal și limitarea concediilor aflate în derulare (rechemare), precum și delegarea personalului din cadrul anumitor reprezentanțe către altele mai solicitate.„Au o perioadă de așteptare la programare de două luni“. Cine minte?Punctul de vedere al Registrului Auto Român nu este deloc în concordanță cu declarațiile făcute de oficiali ai Serviciului de Înmatriculări și Permise Constanța, dar și cu ceea ce au aflat reporterii ziarului de la lucrătorii RAR Constanța. Potrivit acestora, cetățenii care au cumpărat autoturisme din străinătate se pot programa cel mai devreme în anul 2018, nicidecum în termenul precizat de RAR.„În ceea ce privește înmatriculările, există o cerere foarte mare. Aici este singurul segment unde nu se pot programa cetățenii de astăzi pe mâine, fiind foarte multe cereri și ne-am dus undeva la două săptămâni. În general, înmatricularea presupune ca șoferii să treacă și pe la RAR, care, din câte știu, are o perioadă de așteptare la programare de aproximativ două luni. Astfel, cetățenii care cumpără autovehicule care nu au mai fost înmatriculate în România, luate din străinătate, ar putea să se programeze prima dată la RAR și apoi să vină la noi, pentru că avem doar două săptămâni de așteptare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Liviu Ionuț Vîrșă, șeful Serviciului Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța.Pentru a încerca să reducă și mai mult perioada de așteptare la programare, conducerea Serviciului de Permise și Înmatriculări Constanța a implementat un nou proiect privind bonurile de ordine, care să fluidizeze și mai mult procesul lucrătorilor. Aproximativ 100 de cetățeni se prezintă la fiecare ghișeu al serviciului, zilnic.