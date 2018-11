Călin Popescu Tăriceanu a fost audiat. Ce decizie a fost luată







Procurorii DNA susțin că Tăriceanu ar fi primit indirect, în perioada 2007 – 2008, pe vremea când era prim-ministru, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă. Președintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a explicat că votul în Comisia Juridică pe cererea DNA va avea loc peste o săptămână.







„În cadrul acestei proceduri, în care Senatul este titularul cererii de urmărire penală, audierea senatorului este obligatorie. Azi am făcut acest lucru, am procedat la audierea obligatorie a domnului Tăriceanu, pentru a putea formula mai departe o propunere Biroului Permanent și plenului Senatului. Convingerea fiecărui membru al Comisiei Juridice trebuie formulată în sensul de a decide în final dacă Senatul formulează sau nu o cerere de urmărire penală. Întregul dialog de astăzi în acest sens a fost purtat. Am convenit cu avocatul domnului Tăriceanu ca până luni de dimineață să depună note scrise în urma întrebărilor din partea membrilor comisiei și a clarificărilor pe care domnul Tăriceanu și domnul avocat au simțit nevoia să le facă. Rămâne ca în ședința comisiei de marți, peste o săptămână, să supunem dezbaterii întregul material probator, ținând cont de ceea ce a fost astăzi, de ceea ce vom primi ca note scrise și tot marți vom da un vot cu privire la cererea formulată de Parchet”, a declarat Robert Cazanciuc, după o oră de audieri, potrivit Agerpres. Comisia juridică a Senatului trebuie să întocmească raportul asupra solicitării Direcției Naționale Anticorupție până pe data de 10 decembrie. Pentru ridicarea imunității parlamentare a președintelui forului legislativ este nevoie de jumătate plus unu din voturile senatorilor, în plen. Pe 7 noiembrie, Direcția Națională Anticorupție a cerut Senatului încuviințarea începerii urmăririi penale pentru Tăriceanu.





Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost audiat marți în Comisia Juridică, dar o decizie privind urmărirea penală cerută de procurorii DNA va fi luată marțea viitoare. Până atunci, avocatul său trebuie să depună note scrise cu argumentele formulate împotriva demarării cercetării lui Tăriceanu. Dacă Comisia Juridică va aviza cererea formulată de parchetul anticorupție, aceasta va fi votată în plenul Senatului.