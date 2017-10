Călin Hanţiu îşi cere drepturile de autor de la Teatrul „Danovski”

Scandal în lumea teatrului

Călin Hanțiu își cere drepturile de autor de la Teatrul „Danovski”

Celebrul coregraf Călin Hanțiu a decis să spargă gheața și să vorbească despre cea mai traumatizantă experiență pe care o trăiește de câțiva ani încoace. După ce a dat în judecată Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” și când credea că toate probele pe care le-a adunat la dosar sunt suficiente pentru a dovedi că are anumite drepturi, iată că instanța a decis că sumele de bani care i se cuvin sunt mult mai mici. „Bătaie de joc!”, spune Hanțiu.Fostul coregraf al Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Călin Hanțiu, a dat în judecată instituția, pentru drepturi de autor. Este vorba despre turneele făcute în străinătate, vreme de doi ani. Hanțiu este nemulțumit și, după îndelungi așteptări și rugăminți, a hotărât să meargă în instanță pentru a-și cere drepturile de autor. După un proces care a durat un an, instanța a decis ca fostul coregraf să primească doar o mică parte din ceea ce ceruse inițial.„Totul a început în 2010 spre 2011, când s-a susținut turneul din Germania și nu am fost anunțat de nimeni, nici de direcțiunea teatrului, nici măcar de directoarea generală. Atunci am hotărât să-l contactez pe impresarul german, Langraf, și să îl rog să îmi trimită banii pentru 2010. Acesta mi-a răspuns că pentru 2010 nu se poate să îmi dea vreun ban, însă ar vrea să-mi dea pentru 2011. Bunăvoință din partea mea a tot existat, așa că am vrut să-l atenționez pe domnul Langraf pentru a-mi da banii, pentru că îl cunosc pe acest domn de mai bine de 20 de ani. În această privință, dânsul nu mi-a trimis nimic, nici măcar teatrul nu mi-a dat vreun telefon sau vreo scrisoare. Este o formă de ranchiună, altfel nu știu cum s-o numesc”, sunt cuvintele lui Călin Hanțiu.„Nu mi-au soluționat cererea pentru că nu aveau oameni suficienți”Călin Hanțiu spune că s-a adresat conducerii Teatrului „Danovski”, pentru a lămuri anumite aspecte și, bineînțeles, pentru a-și primi banii pentru care a muncit. Fostul coregraf afirmă că directorul general i-a răspuns după o lună, iar răspunsul pe care i l-a dat l-a lăsat mască.„Având în vedere adresa depusă de dumneavoastră, înregistrată de instituția noastă, vă comunicăm că cererea dumneavoastră este în curs de soluționare. Pentru a da curs solicitării dumneavoastră, este necesar să căutăm în arhiva instituției anumite documente de care depinde soluționarea, iar lipsa de personal prelungește termenul de rezolvare”, se arată în documentul primit de coregraf.„Vă dați seama? Nu îmi pot soluționa cererea pentru că nu au personal. Am stat până în noiembrie și am așteptat soluționarea. Am crezut că poate vor angaja personal și îmi vor rezolva cererea. Și eu am fost director la rândul meu și spun că ceea ce se întâmplă este penibil”, adaugă Hanțiu.„De când i-am dat în judecată, au schimbat coregrafia”Călin Hanțiu recunoaște că la început a avut bunăvoință, însă când a văzut că este tras pe sfoară de cei lângă care a lucrat, s-a hotărât să ajungă la instanță pentru drepturi de autor. Ba mai mult, acesta spune că de când au fost dați în judecată, cei de la Teatrul „Danovski” au schimbat coregrafia pentru „Cenușăreasa”.„Pe data de 15 noiembrie 2011 i-am dat în judecată, pentru că nu am avut ce face. Astfel, eu am ajuns să-mi cer drepturile pentru «Cenușăreasa», fiind coregraf. De asemenea, mi-am cerut drepturile de coautor a operei «Giselle», unde am avut o contribuție, nu extrem de importantă, însă am muncit și eu. Însă eu m-am legat și de acest aspect, pentru că și-au bătut joc de mine. Din păcate, instanța mi-a respins punerea în scenă a operei și designul de lumini, la «Giselle», pentru că o găsește ca nefondată. Dacă v-aș spune tot ce a spus judecătoarea, v-ar bufni râsul, pentru că se vede clar că e ostentativ. Eu voi face recurs, pentru că sunt nemulțumit. Când am citit sumele care mi s-au dat, am crezut că este o glumă. Este o bătaie de joc. Mai mult, de când i-am dat în judecată, au schimbat coregrafia pentru «Cenușăreasa»”, mai spune coregraful.Expertiza judiciară a stabilit să i se dea peste 28.000 de leiCălin Hanțiu a apelat la un expert, care să îi calculeze, în mod legal, care ar fi suma de bani pe care ar trebui să o obțină. Însă, în urma procesului, fostul coregraf nu a primit nici măcar 10 % din rezultatul expertizei judiciare.„Eu consider că judecătoria, în ziua de astăzi, calcă pe moralitatea profesională a oamenilor. Această hotărâre este injustă, pentru că s-a făcut și o expertiză judiciară în 2011. Expertul a spus clar că acest calcul, adică banii care îmi revin mie, ajunge la 28.573 de lei. Eu am solicitat 6.000 de euro pentru daune materiale, adică drepturile de autor, și 10.000 de euro daune morale. Această sumă mi s-a părut foarte corectă. Instanța mi-a acordat daune morale de 2.000 de lei și 2.870 de lei daune materiale, rezultate din încălcarea drepturilor de autor și coautor. La acestea s-a adunat și suma de 2.550 de lei, pe care a trebuit eu să o plătesc pentru cheltuielile de judecată”, afirmă Călin Hanțiu. Coregraful este decis să atace decizia instanței cu recurs.