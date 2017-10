„Călăul“ cu BMW dă vina pe iubită

Radu Popescu, tânărul de 25 de ani care, duminică dimineața, l-a omorât, pe trotuar, în timp ce aștepta autobuzul, pe fostul fotbalist al FC Farul, Vasile Luban, de 71 de ani, a fost audiat, ieri, de magistrații de la Tribunalul Constanța. El a plâns pe tot parcursul înfățișării ce a avut ca obiect recursul declarat de tânăr împotriva emiterii pe numele său a unui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. În același timp, victima sa era înmormântată, zeci de rude, prieteni, cunoscuți, plângându-i la căpătâi.Regrete tardive„Aș face orice să repar ce am făcut. Am greșit enorm. Nu știu dacă are relevanță, dar înainte să plec de la club eram foarte nervos pentru că mă despărțisem de prietena mea și am mers mai tare”, le-a spus Popescu magistraților.Avocatul acestuia a spus că nu ar trebui să i se rețină părăsirea locului accidentului, pentru că nu ar fi văzut victima și era în stare de șoc. „Chiar jandarmul care l-a găsit în baie a zis că era în stare de șoc și întreba dacă sunt victime, dar militarul i-a spus că nu sunt, să nu-l sperie mai mult decât era”, a mai declarat instanței apărătorul.În ceea ce privește consumul de alcool, avocatul vine cu o teorie proprie: „E foarte probabil ca la momentul producerii accidentului să nu fi avut alcoolemia peste limita legală, dat fiind că i-a crescut treptat pe parcursul celor două teste, de la 0.85 la 1.00 la mie”.Mai mult decât atât, apărarea a susținut că Popescu nu reprezintă un pericol public, pentru că provine dintr-o familie bună, - părinții lui sunt juriști la Agenția Domeniilor Statului - , că nu este băiat de bani gata, că a absolvit o facultate și, în prezent, este administratorul unei firme.S-a întors la mașină să-și ia actelePe de altă parte, procurorul de ședință a susținut că Radu Popescu a băut și a consumat substanțe narcotice, apoi s-a urcat la volan și a condus cu viteză deși se afla în localitate. Mai mult decât atât, el s-a comportat ca o persoană care a fost preocupată să-și asigure scăparea, că nu l-a interesat starea victimei, plecând, inițial, de lângă mașină, dar apoi întorcându-se ca să-și ia actele și casetofonul din torpedo, după care a fugit.Procurorul a exclus varianta ca el să nu fi știut că a omorât un om, în condițiile în care victima se afla la vedere.Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus, după câteva ore de deliberări, respingerea recursului declarat, urmând ca cercetările să fie continuate cu Radu Popescu în stare de arest preventiv.Vasile Luban a fost înmormântat ieriAccidentul rutier care s-a petrecut duminică dimineață a îndoliat sportul constănțean. Într-o clipă de inconștiență a unui tânăr, care s-a urcat la volan băut și drogat, viața unui om, fost sportiv de performanță și antrenor al mai multor echipe de juniori, Vasile Luban, de 71 de ani, a fost curmată brusc. Bolidul condus de Radu Popescu, care circula cu o viteză foarte mare, a fost scăpat de sub control, a pătruns pe trotuar, unde l-a lovit mortal pe Vasile Luban, a distrus refugiul pentru pietoni, iar apoi a luat pe sus o tarabă de ziare, pe care a rupt-o în bucăți și a catapultat-o în spațiul verde din imediata apropiere a sediului ITM.Ieri, în timp ce călăul său, printre lacrimi, cerea judecătorilor îndurare și solicita să fie pus în libertate, cei dragi îl conduceau pe Vasile Luban pe ultimul drum.