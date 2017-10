Călătorii reclamă „scârba“ şoferilor de maxi-taxi pentru abonamente

Călătorii reclamă „scârba“ șoferilor de maxi-taxi pentru abonamente

Transportul cu maxi-taxi-urile, atât în municipiul Constanța, cât și pe relația cu localitățile învecinate, stârnește numeroase nemulțumiri în rândul constănțenilor, după cum punctam în edițiile anterioare ale ziarului „Cuget Liber”. Vă prezentăm noi mesaje sosite în atenția redacției de la călători supărați pentru felul în care au fost tratați de șoferi și de condițiile în care sunt nevoiți să călătorească.Marian, un cititor al ziarului, ne transmite cu privire la modul în care se face naveta între Constanța și Valu lui Traian: „Fac naveta zilnic. Avem niște mașini sub orice critică, iar șoferii lasă de dorit. Dacă le dai abonament, îl mototolesc în mână și te tratează în scârbă, dacă ești cu abonament și ești singur în stație nu opresc, vorbesc la telefon urât despre călătorii cu abonament”.Aceeași problemă ne-a fost semnalată și de Georgiana, o altă călătoare nemulțumită: „Este o practică, mai ales pe rutele 302 și 305 să nu oprească dacă văd, pe trotuar, călători pe care-i știu că au abonamente. Mi s-a întâmplat și mie de câteva ori. Acum am noroc că m-am mutat și din zona unde locuiesc, CET, se urcă întotdeauna mai multe persoane și vor - nu vor, șoferii trebuie să oprească. A, și am grijă să nu am abona-mentul pregătit niciodată, să nu-l observe. Îl scot abia când sunt în microbuz deja”.Un alt constănțean ne-a sesizat modul cum șoferii de maxi-taxi înțeleg să respecte regulile de circulație rutieră. „Sâmbătă, 6 iunie, în jurul orei 15,00, m-am urcat într-un 305, din zona CET spre strada I. C. Brătianu. Era plin la refuz, ca de obicei, iar șoferul vorbea la telefon. Ajuns pe podul de la Butelii, ar fi trebuit să intre în parcarea super-marketului, apoi să facă sensul giratoriu și să continue traseul pe strada Dezrobirii. Dar cum vorbea la telefon nu și-a dat seama că a făcut sensul și a urcat înapoi pe pod, înapoi spre CET. Noi călătorii am început să vociferăm, motiv pentru care a întors pe pod, pe linia continuă și… și-a văzut de drum! Așa înțeleg șoferii să respecte legea! Oare câte reguli rutiere a încălcat, în mai puțin de jumătate de traseu?!”, se întreba George, în mesajul transmis către „Cuget Liber”.Reamintim constănțenilor că, în momentul în care constată încălcări ale legislației rutiere în trafic pot semnala, imediat, respectivele fapte, la Dispeceratul Serviciului Poliției Rutiere, 0241/503.504. Pot apela inclusiv călătorii care se află în microbuze și constată că șoferii vorbesc la telefon.Totodată, ziarul „Cuget Liber” așteaptă părerile și experiențele dvs. trăite în maxi-taxi-urile din Constanța pe pagina web.cugetliber.ro; nu ezitați, de asemenea, să ne trans-miteți cât mai multe detalii (traseu, număr de înmatriculare) și chiar fotografii sau filmări.