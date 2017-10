Călăii care îşi abandonează victimele pe asfalt

Călăii care își abandonează victimele pe asfalt

Accidentele rutiere cu autor necunoscut atârnă ca o piatră de moară de gâtul polițiștilor care trebuie să rezolve cazurile. Cu cât timpul trece, cu atât autorul este mai greu de găsit. Cu fiecare zi scursă fără a fi încătușat și adus în fața justiției, criminalul care a fugit de la locul faptei are tot mai multe șanse să-și șteargă urmele și să scape. De aceea, oamenii legii acționează în asemenea situații cu forțe impresionante într-un timp cât mai scurt. De obicei, șoferul implicat într-un accident rutier care fuge de la locul faptei are ceva de ascuns. Practica din teren le-a demonstrat polițiștilor rutieri constănțeni că niciun om de bună credință, chiar dacă a greșit în acea situație, nu își abandonează victima pe asfalt și fuge. „Cei care fug au obligatoriu cel puțin o problemă. Experiența ne-a arătat că în aproape toate situațiile, șoferii care au părăsit locul accidentului au încercat să ascundă și alte infracțiuni. Fie erau foarte băuți, fie nu aveau permis de conducere sau acesta era suspendat, mașina era neînmatriculată sau furată și exemplele pot continua. Fiindcă au și alte probleme, atunci încearcă să fugă pentru a-și ascunde faptele”, ne-a declarat subinspector Marius Ghiță, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Poliției Rutiere Constanța. S-au întors din curiozitate la locul faptei Cel mai concludent caz, spun polițiștii, s-a întâmplat la finele anului trecut, când doi tineri din Cobadin au accidentat mortal un biciclist la câțiva metri de sediul postului de poliție din comună. Ionuț Florin Seciu, de 22 de ani, fiind beat și fără permis de conducere, a provocat un accident rutier în urma căruia un biciclist și-a pierdut viața, după care a fugit de la locul faptei. Din cercetări a reieșit că tânărul a condus un autoturism Volkswagen Golf, care îi aparținea lui Ionuț Băiescu, de 18 ani, aflat și el în mașină. Cei doi se întorceau de la un restaurant unde băuseră alcool. La un moment dat, într-o intersecție, Seciu a accidentat mortal pe Gener Abduraman, de 28 de ani, din Cobadin, care se afla pe o bicicletă și se deplasa, regulamentar, în aceeași direcție de mers. În loc să oprească și să acorde primul ajutor, după producerea accidentului, cei doi și-au continuat drumul. Ei au fost prinși de polițiști după aproape trei ore, fiecare aflându-se la domiciliul său. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că Ionuț Florin Seciu nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, atunci când a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul a fost de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Luat la întrebări de anchetatori, el a recunoscut că băuse și înainte și după accident. În altă ordine de idei, autoturismul a fost descoperit acasă la proprietar, ascuns în garaj sub mai multe pături. Polițiștii spun că cei doi se pregăteau să îl dezmembreze și dacă nu i-ar fi prins în acea seară ar fi avut șanse să scape. „Culmea nesimțirii, după ce au făcut accidentul, au dus mașina acasă și s-au întors la locul faptei. Se amestecaseră prin mulțimea adunată și se uitau la noi cum făceam cercetări și măsurători. Vroiau să vadă dacă găsim ceva, dacă avem probe. În trei ore am fost la ei acasă, unde am găsit și mașina. Se pregăteau să o dezmembreze a doua zi”, ne-a povestit Marius Ghiță, care a lucrat la acel caz. Pietonul a fugit de la locul accidentului Însă nu numai șoferii de mașini fug de la locul accidentului, ci și bicicliștii sau chiar pietonii. Polițiștii au muncit două săptămâni în luna august pentru a prinde un biciclist care a lovit o fetiță de 12 ani. Ioan Gogan, de 61 de ani, din Bacău, se deplasa cu o bicicletă pe strada Constanței din Năvodari, când în fața sa a apărut fetița, însoțită de bunicul ei. Biciclistul nu a avut timpul și reflexul necesare pentru a frâna și a lovit-o în plin pe minoră. În urma impactului, atât victima, cât și bărbatul de 61 de ani au căzut la pământ, fata suferind mai multe traumatisme la nivelul mâinilor și julituri. Numai că, după producerea accidentului, biciclistul a plecat de la fața locului, fără a anunța poliția. Familia fetei a sesizat poliția, oamenii legii reușind să îl identifice pe Ioan Gogan la două săptămâni de la data incidentului. Acum, el va fi cercetat penal pentru vătămare corporală și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. Un alt caz s-a petrecut în Techirghiol, unde un biciclist s-a lovit de un pieton. În urma impactului, cel de pe bicicletă a căzut cu capul de bordură și a murit pe loc. Pietonul, care era turist, și-a continuat însă drumul nestingherit. A fost prins, câteva zile mai târziu, cu mult noroc de către polițiști, care l-au întâlnit întâmplător pe stradă. Văzând că are nasul bandajat și julituri pe față (în urma impactului cu biciclistul), oamenii legii au devenit suspicioși și i-au pus câteva întrebări în legătură cu natura rănilor. Omul a recunoscut că s-a ciocnit cu un biciclist, fiind cercetat apoi pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Închisoare de la 2 la 7 ani Polițiștii ne precizează însă că, oricât s-ar ascunde, este doar o chestiune de timp până ce șoferii care fug de la locul faptei sunt prinși. Cei mai mulți sunt reperați și reținuți în primele 24 de ore de la producerea accidentului, când zeci de anchetatori caută probe și piste pentru a ajunge la făptași. Astfel, de la începutul anului și până în prezent s-au înregistrat 28 de accidente cu autori care au fugit de la fața locului. În 20 de situații, făptașii au fost prinși imediat sau la câteva ore de la producerea accidentului. „În astfel de cazuri, pentru a evita procedurile birocratice, așteptăm 24 de ore și întocmim dosarul pe autor cunoscut. I se reține însă părăsirea locului accidentului”, ne explică Marius Ghiță. În alte patru situații, autorii au fost identificați după perioade mai mari de timp, în timp ce în patru cazuri nu s-a reușit încă prinderea făptașilor. Cei care aleg să se sustragă cercetărilor în urma implicării lor într-un incident rutier trebuie să știe că părăsirea locului accidentului se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Cercetări complexe Cercetările la fața locului în cazul unui accident rutier cu autor necunoscut sunt foarte complexe și presupun un număr mult mai mare de polițiști. În primul rând, se verifică exact ce s-a întâmplat la fața locului, după care se trece imediat la identificarea persoanei care a sunat la 112 și a anunțat accidentul. Ea poate fi martorul cheie deoarece acea persoană este, în cele mai multe cazuri, cea care ajunge prima la locul faptei. De asemenea, se fac cercetări la fața locului, se analizează obiectele care au rămas din accident: pelicule de vopsea, părți din mașină, urme de frânare. Prin activități specifice anchetatorilor, se creează un profil al suspectului și se trece la controale în teren, în zonele apropiate de producerea accidentului. „Activitățile sunt foarte dificile și concentrează un număr foarte mare de lucrători. Trebuie să ne mișcăm foarte repede pentru a nu lăsa timp suspectului să-și șteargă urmele”, a mai adăugat subinspectorul Marius Ghiță.