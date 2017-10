Cadrele militare disponibilizate, acuzaţii dure la adresa MApN. "Ne sunt furate pensiile"

4

pensii

Eu stiu ca pensia in armata era 65% din venitul normal pe o luna, ceeace consider ca era si este corect deoarece ar exista bani si pentru noii veniti in sistem. Grav este si faptul ca ne-am batul joc de gradele militare zeci de mii de generali, colonei etc. Grav este ca inaitea militatilor ce toti au o disciplina si rigurozitate sunt militienii si numai zic de procurori iar voi nu faceti nimic in acest sens.