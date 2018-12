Cadou pentru poliţiştii constănţeni: un bolid cu sute de cai putere, pentru a-i "fugări" pe vitezomani

Cadou pentru polițiștii constănțeni: un bolid cu sute de cai putere, pentru a-i "fugări" pe vitezomani

Parcul auto al Serviciului Poliției Rutiere Constanța are, începând de ieri, un autovehicul modern și de mare viteză, care se va putea lua la întrecere cu orice bolid care face liniuțe pe bulevardul Tomis sau pe bulevardul Aurel Vlaicu. Autoturismul marca Alfa Romeo va fi folosit de echipajele Poliției Rutiere Constanța pentru acțiunile de patrulare din municipiu, stațiunile de la malul mării, dar și din restul județului.Autovehiculul Giulia a fost oferit cu drept de folosință pentru o perioadă de 12 luni de către Auto Italia, importatorul brandului Alfa Romeo, pentru a facilita misiunile de patrulare din zona județului Constanța. Autoturismul dispune de sisteme avansate de asistență și siguranță rutieră, cum ar fi sistem de frânare autonom (AEB), capabil să oprească autonom mașina de la viteze de până la 65 de km/oră, disponibil cu sistemul de recunoaștere a pietonilor și sistem anti-incendiu. De asemenea, Giulia are Lane Departure Warning (LDW) – sistem de avertizare părăsire bandă, ce monitorizează și detectează părăsirea neintenționată a benzii de către șofer și Integrated Brake System (IBS) – sistem inovator de frânare (electro-mecanic) ce integrează cu succes componentele electronice și mecanice pentru a reduce distanța de frânare, de la 100 la 0 km/oră în doar 38,5 metri.Le-au pus gând rău șoferilor indisciplinați„Vreau să-i asigur pe reprezentanții firmei care ne-au dat acest autovehicul că mașina va fi folosită la justa ei valoare, iar pe ceilalți participanți la trafic, vreau să-i asigur de faptul că autoturismul respectiv va fi repartizat pe principalele artere, atât din municipiul Constanța, cât și din județul Constanța, în vederea depistării conducătorilor auto care încalcă legislația rutieră, în special a celor care conduc cu viteză excesivă”, a declarat comisarul Gabriel Gioadă, șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța.Constanța are astfel cel de-al doilea autoturism Alfa Romeo, primul fiind dat spre folosință Poliției Rutiere Ilfov, la sfârșitul săptămânii trecute. „Suntem încântați de începerea acestei colaborări cu Poliția Rutieră, urmând astfel acțiunile pe care producătorul le dezvoltă în Italia, unde mai multe automobile Alfa Romeo sunt folosite de organele de ordine, având ca premisă dorința de a-i sprijini pe aceștia în misiunile zilnice”, a precizat Oana Vasilescu, reprezentantul firmei care a oferit autovehiculul.