Cadavrul unei adolescente, descoperit la marginea unei păduri. Iubitul ei este considerat principalul suspect







Primele date arată că fata a avut o moarte violentă. Polițiștii fac anchetă, iar principalul suspect este chiar cel care a sunat să cheme poliția, iubitul său în vârstă de 20 de ani. El este suspectat că a consumat substanțe halucinogene înainte să o atace pe adolescentă, iar analizele vor lămuri acest lucru.







Un apel la numarul unic de urgente 112 anunta faptul ca o adolescenta în vârstă de 16 ani a fost gasita moarta intr-o padure in zona Halaucesti. Cel care a sunat la 112 a fost chiar prietenul fetei care a sustinut ca fata este inconstienta si are urme de violenta pe fata, potrivit bzi.ro.



Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean ajuns la fata locului a constatat decesul. De asemenea, politistii criminalisti efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele decesului.



Trupul tinerei, Carmen T., în vârstă de 16 ani, a fost preluat și transportat la Institutul de Medicină Legală (IML) Iași, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.



In acest moment anchetatorii nu exclud nicio varianta insa exista destule indicii care-l indica pe prietenul acesteia ca fiind criminalul, mai ales că, potrivit sursei citate, acesta ar fi recunoscut că a lovit-o. Mai mult, tânărul este suspectat că a consumat substanțe halucinogene înainte să o atace pe adolescentă, iar analizele vor lămuri acest lucru.





