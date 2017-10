Cadavru găsit la Agigea. Un tânăr s-a aruncat de pe pod

Trupul neînsuflețit al unui tânăr de 26 de ani a fost găsit, vineri dimineață, sub podul de la Agigea. Se pare că tânărul s-a aruncat de pe pod. Martorii spun că au văzut de dimineață un bărbat care se plimba pe pod debusolat, fiind uimiți că, la doar câteva ore distanță, un cadavru a fost găsit sub pod.Tânărul care se pare că s-ar fi sinucis este Radu Cristian, de 26 de ani, din Constanța, care era cunoscut cu probleme psihice și chiar se afla sub tratament.„În jurul orei 10.30, lucrătorii postului de poliție TN Agigea au fost sesizați că sub podul rutier de pe DN39, se află cadavrul unui bărbat. Deplasați cu operativitate la fața locului, polițiștii au găsit întinsă pe jos o persoană de sex masculin, pe malul stâng al Canalului Dunăre Marea Neagră. La fața locului a ajuns și Ambulanța, care a declarat decesul. Trupul neînsuflețit a fost depus la morgă în vederea efectuării necropsiei”, spun polițiștii constănțeni.