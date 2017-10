Cadavrele fără nume din sertarele Poliţiei Constanţa

Cadavrele fără nume din sertarele Poliției Constanța

Și-au găsit sfârșitul înecați sau chirciți, într-o canalizare sau pe marginea unui drum din județul Constanța. Fără acte asupra lor sau vreun alt indiciu care să-i ajute pe oamenii legii să le afle numele și să le anunțe familiile, ajung să îngroașe numărul „cadavrelor cu identitate necunoscută“ din evidența Poliției Constanța.Numărul morților cu identitate necunos-cută din evidența Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, cărora oamenii legii trebuie să le afle numele, dar și să le facă dreptate, stabilind împrejurările în care și-au găsit sfârșitul, cresc de la an la an. Concret, de la începutul anului și până în prezent, polițiștii au descoperit zece cadavre a căror identitate nu era stabilită - în prezent sunt în ancheta lor 329 de dosare privind astfel de cazuri.În unele situații, a fost vorba despre indivizi găsiți morți în parcuri sau pe marginea unui drum - cum a fost, de exemplu, cazul bărbatului ucis, la jumătatea lunii septembrie, în parcul Tăbăcărie, al cărui cadavru a fost lăsat între copaci; abia după audierea mai multor oameni ai străzii din zonă, polițiștii au aflat identitatea victimei, Vasile Ropotă, de 49 de ani, din Cogealac, dar și pe cea a criminalului - un amic, Aurel Gheorghe, de 43 de ani.Cazurile dificileÎn alte situații, însă, sunt descoperite doar niște oseminte. Așa cum s-a întâmplat, de exemplu, săptămâna trecută, când un fermier din Hârșova a găsit, într-un balot de paie, „fragmente de oase umane, prezentând țesut, cartilagii și care ar putea proveni de la un membru inferior”.Aceste cazuri ridică mari dificultăți oamenilor legii, victimele fiind cel mai greu de identificat din cauza stării avansate de putrefacție! Într-o primă instanță, cum s-a întâmplat și în cazul menționat, s-a stabilit că osemintele provin, cel mai probabil, de la o femeie. Mai multe informații, însă, vor putea fi aflate numai după realizarea unei analize ADN, la nivelul Institutului Național „Mina Minovici”. Dar analiza este una costisitoare, Poliția Română și implicit Poliția Constanța a strâns destule datorii către INML „Mina Minovici” și respectiv Serviciul de Medicină Legală Constanța pentru dosarele urgente, astfel că identificarea osemintelor respective, ca și în alte cazuri, va trebui să mai aștepte…De altfel, în prezent, în evidența Poliției Constanța sunt cadavre neidentificate ce au fost găsite pe parcursul ultimelor două decenii!La fel de dificilă este identificarea cada-vrelor și în situațiile în care sunt găsite după luni bune în care au stat în apa Dunării sau în Marea Neagră sau dacă au fost incendiate. Iar, dacă printr-o minune se reușește prelevarea amprentelor mortului, polițiștii pot avea surpriza să constate că acestea nu figurează în baza de date a Poliției Române, semne că decedatul/decedata nu a avut probleme cu legea.Trei cadavre identificate de la începutul lui 2014 Sunt însă și cazuri fericite, când morții sunt identificați, iar familiile îngrijorate de absența lor, înștiințate. E drept, sunt mai puține. De exemplu, pe parcursul acestui an au fost identificate doar trei cadavre cu identitate necunoscută. Iar unul dintre acestea a fost, după cum menționam mai sus, cel al bărbatului găsit mort în parcul Tăbăcărie.„În momentul în care suntem sesizați de găsirea unui cadavru cu identitate necunoscută, în termen de două săptămâni se fac verificări în bazele de date criminalistice: în baza de date Cadavre Dispăruți Necunoscuți, în AFIS, dacă sunt urme papilare și în programul Imagetrak. Cele mai multe identificări se fac pe baza impresiilor papilare. Se fac identificări și după semnalmente, îmbrăcăminte sau semne particulare, precum tatuaje sau operații, toate aceste informații fiind menționate în baza de date CDN. Această bază de date este la nivel național”, a precizat Narciz Bejinariu, din cadrul Serviciului Criminalistic al Poliției Constanța.Ulterior, an de an, investigatorii trec periodic prin dosarele morților cu identitate necunoscută, în speranța că vor găsi o nouă probă, o nouă analiză pe care o pot efectua, odată cu evoluția tehnicii.