Cad primele capete în Poliţia Rutieră Constanţa. Ce se întâmplă cu poliţiştii condamnaţi

Efectele mega-dosarului „Rutiera“

Cad primele capete în Poliția Rutieră Constanța. Ce se întâmplă cu polițiștii condamnați

Acum cinci ani, polițiștii DGA și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța luaseră urma a zeci de polițiști care erau suspectați că fac trafic de influență, luaseră mită sau făceau abuz în serviciu. Între timp, dosarul „Mafia de la Rutieră“ a luat calea instanței, iar unii dintre polițiști au fost condamnați definitiv la închisoare.Totul a început în 2009, după ce procurorii au înregistrat un caz de tâlhărie la Hârșova. După ce anchetatorii au interceptat mai multe convorbiri ale polițiștilor și-au dat seama de grave nereguli în sistemul polițienesc. Astfel, după luni întregi de filaj, nu mai puțin de 39 de subofițeri au fost ridicați de acasă și luați la audieri. Fiecăruia dintre aceștia i s-a pus în vedere faptele de care este acuzat.Dosarul a fost spart în mai multe ramuri, fiecare cu termenul ei de judecată. În timp ce unii dintre polițiști nu au fost nici măcar trimiși în judecată, alții și-au aflat deja sentințele definitive. Concret, magistrații au închis definitiv dosarul în cazul a zece polițiști: doi au fost achitați, iar alți opt, condamnați la închisoare cu suspendare.Condamnați definitivPrima sentință definitivă a fost dată de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție în septembrie 2013. Judecătorii au decis ca Liviu Iulian Conduleț să fie achitat, în vreme ce colegul lui, Ervin Tulei a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Anchetatorii spun că cei doi ar fi închis ochii în cazul unui accident rutier, după ce ar fi fost sunați de un alt coleg, care i-ar fi rugat să nu mai cerceteze evenimentul.Mai departe, în luna ianuarie a acestui an, au mai fost condamnați Daniel Andrei Mircea, la un an și șase luni de închisoare, Enis Vuap, la doi ani de închisoare, și Edvin Osman, tot la doi ani de închisoare, toate pedepsele fiind cu suspendare sub supraveghere.Apoi, în luna mai, subofițerul Cristian Nazarovici a fost condamnat definitiv la doi ani și patru luni cu suspendare sub supraveghere de magistrații instanței supreme, după ce judecătorii de la instanțele constănțene îi dăduseră pedeapsa de închisoare cu executare. În același dosar fusese judecat și Elvid Daniel Babalîc, care a fost achitat de magistrați, decizia fiind definitivă.Definitiv au fost condamnați și Dumitru Iulian Maxim, Andrei Bogdan Călugăru și Florentin Grasu. Pe data de 29 octombrie, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au hotărât ca cei trei să primească câte un an și jumătate de închisoare cu suspendare condi-ționată. Decizia Curții Supreme este definitivă.Au demonstrat că sunt nevinovațiMai mulți polițiști, însă, au fost scoși de sub urmărire penală de către anchetatori sau achitați, pe motiv că fapta nu există. Și-au strigat nevinovăția și, în final, anchetatorii și-au dat seama că nu sunt vinovați de faptele pentru care erau acuzați. Printre aceștia se numără: Elvin Cadîr, Alexandru Ivanov, Alexandru Ianțoc, Cornel Ionuț Drăghici, Anatoli Trifanov, Marian Aldea, Mihai Alexandru Manea, Romeo Georgian Gănuț, George Busuioc, Răzvan Scurtu.ConcediațiPolițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța spun că, potrivit statutului polițistului, odată ce IPJ va primi decizia instanței, persoanele care au fost condamnate definitiv vor fi eliberate din funcție. Cu alte cuvinte, până la acest moment, opt polițiști vor fi concediați.