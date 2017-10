Ca în FILMELE DE GROAZĂ: găsit MORT în cadă!

Un bărbat de 71 de ani și-a găsit sfârșitul, ieri, în propria-i casă, din motive încă necunoscute de polițiști. Din spusele vecinilor, de când s-a despărțit de soție și i-au murit copiii, omul era liniștit și își petrecea zilele la clubul pensionarilor de lângă bloc. Bărbatul a fost găsit fără suflare în cadă. Locatarii blocului sunt înmărmuriți.Petru Apostol era un bărbat de 71 de ani, pe care viața l-a supus la nenumărate încercări. Locuia pe strada Badea Cârțan, într-un apartament situat la etajul întâi. Deși bătrân, vecinii spun că „se ținea bine” și nu dădea semne de boală.„A avut o problemă mai demult la plămâni, dar nu știu să fi fost bolnav. Era liniștit și nu deranja pe nimeni. Era respectuos și blând”, spune o vecină.Administratorul blocului spune că îl vedea zilnic pe bărbat ieșind din casă sau la clubul pensionarilor. De aceea, i s-a părut ciudat că nu l-a mai văzut în ultimele zile. A crezut că este răcit, așa că nu a dat foarte mare importanță, până când vecinii au început să se plângă de un miros puternic și urât mirositor.„Mi-au spus vecinii că a început să miroasă urât pe scară, la etajul întâi. La început n-am făcut nicio legătură, dar apoi mi-am dat seama că se leagă și este ceva în neregulă”, spune femeia.Nu avea soție, iar copiii i-au muritBătrânul nu avea pe nimeni care să-i poarte de grijă. De soție s-a despărțit în urmă cu mulți ani, iar copii nu avea, deoarece i-au murit.„Nu avea nevastă, s-au despărțit de mult timp. Avea doi copii, dar i-au murit și a rămas singur. Avea o soră, dar el era mai singuratic și nu-i plăcea să primească vizite. Tocmai din cauza asta cred că nimeni nu a crezut că este ceva în neregulă”, povestește o altă vecină.Când și-a dat seama că s-a întâmplat ceva cu bătrânul, femeia care administrează blocul K 16B s-a deplasat către clubul pensionarilor, pentru a vedea dacă îl găsește acolo. Bărbații pe care i-a găsit acolo i-au spus că nu l-au mai văzut de vinerea trecută, așa că femeia a intrat în panică.„Mi-au spus că nu l-au mai văzut de vinerea trecută, așa că am început să mă gândesc la ce e mai rău. Am văzut că unul dintre geamurile de la apartament nu era închis de tot, așa că m-am dus la un vecin, care știam că are scară, și l-am rugat să se urce pentru a-l striga”, afirmă femeia.Vecinul a urcat pe scară și a deschis larg geamul. Acesta spune că l-a lovit un miros puternic și, deși a strigat de mai multe ori, nu a primit niciun răspuns. De asemenea, pachetul de țigări al bătrânului era la locul lui, pe masă.„Dacă am văzut că miroase foarte urât, nu răspunde și nici nu se vede în casă, am chemat poliția”, povestește administratorul.Pompierii l-au găsit în cada plină cu apăÎn scurt timp, la fața locului au ajuns polițiștii, pompierii și o autospecială SMURD. Pentru a nu sparge ușa, pompierii au decis să intre în casă pe geam. Ce a urmat este demn de un film de groază.„Militarii au intrat pe fereastră, folosind o scară. Aceștia l-au găsit pe bărbatul de 71 de ani fără suflare, în cadă”, a declarat plutonierul Paula Anghel, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea.Mai mult decât atât, cada în care a fost găsit bătrânul era plină cu apă. O ipoteză ar fi ca bărbatul să fi suferit un infarct în timp ce făcea baie. Alte guri spun că s-a săturat de viață și a decis să se înece.Cert este că medicii nu au găsit urme vizibile de violență. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru stabilirea cu exactitate a modului în care a decedat bătrânul.