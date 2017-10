Buni la teste, bătuţi pe teren! Cum stau cu pregătirea fizică poliţiştii constănţeni

Buni la teste, bătuți pe teren! Cum stau cu pregătirea fizică polițiștii constănțeni

Poliția Română este o autoritate a statului care ar trebui să ofere tuturor cetățenilor, în primul rând, senzația de siguranță.Din păcate, uneori nu este așa și cei de la care ne așteptăm să ne apere sunt în unele cazuri cei agresați.În ultimii ani, numărul agenților de poliție ultragiați a crescut. Cetățenii nu mai au respect față de uniformă și de un om al legii, iar la mulți dintre ei, mințile le sunt luate de licorile lui Bachus. Este foarte important și faptul că cetățenilor nu le pasă, deoarece legislația este permisivă, iar mulți dintre polițiști sunt slab pregătiți.„Numărul polițiștilor agresați a cres-cut pentru că avem un cadru legislativ slab, personalul este redus, dar și lipsa de pregătire este un factor important. Este adevărat că, în mediul rural, când este un eveniment se duce și câte un polițist, iar cetățeanul are mai mult curaj să îl scuipe, înjure sau chiar să îl agre-seze, dar dacă și polițistul ar cunoaște mai multe tehnici de autoapărare, ar ști cum să evite aceste incidente și să îl pună la punct. Bineînțeles, și faptul că polițiștii nu mai sunt protejați de lege îi încurajează pe suspecți”, a declarat Daniel Avasilcăi, președintele Sindi-catului Agenților de Poliție.v v vPolițiștii care acționează în stradă trebuie să fie foarte bine pregătiți fizic, pe lângă pregătirea profesională, pentru a putea face față evenimentelor la care participă zilnic. Fie că intervin pentru a aplana un conflict între soți, pentru a-l potoli pe un scandalagiu sau la un eveniment mai de amploare, aceștia trebuie să acționeze pe moment și să cunoască toate tehnicile pentru a doborî adversarul. Nu ar fi nicio problemă, deoarece, potrivit unui Ordin MAI, polițiștii trebuie să facă pregătire fizică săptămânal. Cei care sunt operativi ar trebui să lucreze șase ore pe săptămână, iar cei neoperativi, patru ore.După cum știm, mai ales în cazul polițiștilor, ce e pe hârtie nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în viața de zi cu zi.„Singura sală de sport unde se poate face pregătire este în municipiul Constanța, la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Avem persoane desemnate care se ocupă de instruire și atât. Nu persoane specializate, un antrenor care să ne învețe diferite tehnici și tactici. Cei din Constanța ar mai avea posibilitatea să meargă, dar e dificil. Cei din rural cum ar trebui să facă? Pentru că este important să îți menții condiția fizică. Nu avem condiții deloc pentru a face pregătire și nici personal. Fiecare este pe cont propriu și se descurcă cum poate. Unii se duc la fotbal, alții merg la sală, dar această pregătire ar trebui să fie în timpul programului, nu în timpul meu liber. Lipsa de pregătire duce la acțiunea din teren, care este de multe ori timorată și de aici intervine și neîncrederea cetățenilor”, a adăugat Avasilcăi.v v vDeși nu li se pune la dispoziție mai nimic pentru pregătirea fizică, polițiștii sunt testați periodic. Cei operativi la trei luni, iar cei neoperativi, la șase luni. Probele la care sunt supuși oamenii legii sunt: rezistență, viteză și abdomene și, în plus, cei operativi sunt testați și la autoapărare. Totodată, evaluarea sportivă se face în funcție de vârstă.La evaluări, majoritatea trec cu brio, fiecare închide ochii de partea lui și toată lumea e mulțumită.„Testul e test, realitatea e realita-te…”, a conchis președintele SAP Constanța.