Bulgaria se răzgândeşte peste noapte: Nu mai vrea flotă NATO în Marea Neagră

Bulgaria se răzgândește peste noapte: Nu mai vrea flotă NATO în Marea Neagră

Ştire online publicată Vineri, 17 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bulgaria a anunțat că se opune inițiativei României de a crea o flotă militară NATO în Marea Neagră, deși, în urmă cu câteva zile, președintele de la Sofia susținea cu tărie acest proiect.Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, i-a explicat președintelui României, Klaus Iohannis, că se opune inițiativei flotei militare NATO pentru a evita ca Marea Neagră să devină „zonă de conflict”, afirmă surse citate de site-urile bulgare 24chasa.bg și Novinite.com.„Eu am spus mereu că noi suntem o țară pașnică. Nu vreau ca Marea Neagră să devină zonă de conflict militar”, a declarat Borisov, conform 24chasa.bg.Pe fondul unei vizite efectuate, ieri, de președintele Iohannis la Sofia, premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a declarat că atât el, cât și președintele Rosen Plevneliev se opun inițiativei României de creare a unei flote militare NATO în Marea Neagră.„Navele NATO pot efectua patrule pe frontierele noastre doar în cazul unui aflux puternic de refugiați”, a declarat Borisov, citat de site-ul Novinite.com, informează Mediafax.„Susțin NATO și UE, susțin interesele economice ale Bulgariei, dar această linie nu trebuie încălcată. Dacă bulgarii gândesc altfel, mă vor înlocui cu alt-cineva”, a declarat Boiko Borisov.El a precizat că așteaptă revenirea ministrului de Externe, Daniel Mitov, din Bosnia și a ministrului Apărării, Nikolai Nencev, de la Bruxelles. „Voi fi foarte nemulțumit dacă ei și-au asumat angaja-mente. Dacă au dat speranțe zadarnice fără să mă informeze, vor avea o proble-mă cu mine. Îi voi trimite să lupte pe mare”, a afirmat premierul bulgar.„Vreau să văd iole, iahturi, turiști, dra-goste și pace în stațiunile noastre de la Marea Neagră, nu vreau fregate care să brăzdeze marea. Putem ține exerciții bulgaro-române oricând vrem, dar cea-laltă variantă ar fi optarea pentru un con-flict militar”, a comentat el.„Bulgaria este unul din cei mai loiali membri ai UE și NATO. Avem o bază bulgaro-americană, organizăm exerciții și conferințe, antrenamente au loc tot timpul, am făcut tot ceea ce trebuie făcut ca membri NATO. Chiar și în mijlocul acestei crize, ne-am revizuit politica și am majorat cheltuielile mili-tare pentru a liniști forțele armate”, a indicat el.Pe 20 mai, ministrul bulgar de Externe, Daniel Mitov, anunța că Bulgaria susține suplimentarea capacităților NATO în Marea Neagră, pentru ca miercuri, la rândul său, președintele bulgar, Rosen Plevneliev, să afirme că Bulgaria va sprijini și va contribui la această inițiativă, menționând că este în interesul strategic al țării sale.Această schimbare bruscă de ati-tudine este pusă pe seama influenței din ce în ce mai puternice pe care Rusia o manifestă la niveluri înalte din conducerea Bulgariei.