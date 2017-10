Bucureştenii, chemaţi la referendum pe eutanasierea câinilor

1

curatarea orasului

Auzi dumneata daca esti primar in cazuri criminale,tu poti sa te mai consulti cu populatia si sa astepti raspuns de la cetateni? Nu tu trebuie sa iei decizii???Nu tu esti primar cu un salar urias,sa modernizezi orasul nu sa il omori?? Nene da prost mai esti cine te-a ales,nu a gresit!!! Numai in Romania poti sa intalnesti caini criminali lasati liberi,sa ucida copii,persoane adulte. Nu este primul caz de acest gen in Romania.Nu cu mult timp in urma un strain a fost atacat si la fel a murit.Nici atunci nu s-au luat masuri dure,pentru colectarea cainilor parlamentari. In Korea se manaca ciorba de caini la greu de ce nu a-ti face niste contracte cu coreeni , stiu ei cum sa va scape de ei,nu e nici o problema faceti afaceri bune,sume uriase la bugetul de stat al Romaniei si asa duceti mare lipsa de economii financiare. Nu este oras pe teritoriul Romaniei fara haite de caini parlamentari. Sa va fie rusine!!!