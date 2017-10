Bucătăreasa de pe nava Barent Bey, dispărută în apele mării

Autoritățile portuare con-stănțene și polițiștii de frontieră caută o femeie ce a fost dată dispărută de la bordul unei nave sub pavilion străin aflată în Marea Neagră. Directorul Centrului de Coordonare și Salvare pe Mare, Adrian Alexe, a declarat că dispariția femeii a fost semnalată, marți seară, de echipajul de la bordul navei Barent Bey, sub pavilion Liberia. Vasul se afla la 60 de mile travers în Marea Neagră. Marinarii de pe navă au transmis către autoritățile românești un semnal de pericol prin care anunțau că bucătăreasa de la bordul vasului nu este de găsit. Comandantul de pe Barent Bey a solicitat sprijin autori-tăților portuare constănțene pentru găsirea femeii. Conform afirmațiilor lui Adrian Alexe, toate cele nouă nave aflate în zonă, inclusiv vasele militare turcești și americane, au fost alarmate și li s-a solicitat să se mobilizeze pentru căutarea femeii. Autoritățile portuare au cerut sprijin unui vas turcesc să coordoneze acțiunea de căutare pe mare. Adrian Alexe a adăugat că, ieri dimineață, în zonă au mai fost trimise nava Opal, care aparține Grupului de Inter-venții și Salvare Navală, și o vedetă a Poliției de Frontieră, pentru căutarea femeii dis-părute de la bordul navei Barent Bey. Aseară, la închiderea edi-ției, patru nave mai participau la căutarea femeii, după cum a declarat comisarul șef Adrian Burcea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța. Potrivit acestuia, sunt șanse reduse ca bucătăreasa să fie găsită în viață.